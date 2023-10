B1. La Focol Legnano è subito grande: vittoria rotonda all'esordio in campionato contro Moncalieri

È una Fo.Co.L Legnano subito arrembante quella che ha esordito nella serata di sabato in campionato, per la prima stagionale contro le piemontesi dell’Ascot Moncalieri. Prestazione da 3 punti dunque per Cavaleri e compagne che deliziano il pubblico del PalaVolley con una partita giocata in modo brillante e intelligente, contro un avversario capace di affacciarsi prepotentemente in avanti nel secondo set, per provare a ravvivare le sorti del match, ma costretto poi alla resa dei conti nel finale di frazione. Primo e terzo set invece di marca biancorossa: il team guidato da coach Turino, all’esordio ufficiale in panchina con il suo assistente Catalfamo, ha saputo ben gestire ogni fase di gioco, dando gli strappi giusti nei momenti che contavano, forte di una difesa concreta che ha permesso diversi contrattacchi, poderosamente assestati dalle nostre ragazze. Notevole anche il muro legnanese, che ha capitalizzato ben dodici block-in, quattro per Mazzaro, tre per l’MVP Roncato, pregevole in regia ma preziosa in questo fondamentale, due a testa per Zingaro e Carcano, con una marcatura per Moroni.

La Fo.Co.L inizia subito col piede giusto nel primo set, portandosi avanti con Mazzaro e l’ace di Aliberti, poi Moroni per il 3-1. Moncalieri fatica a rimettersi in carreggiata, commette qualche errore, poi subisce il doppio ace di Mazzaro: 7-2 e time out chiamato dalla panchina ospite. Pastore e Carrè tentano di dare una scossa alla fase offensiva piemontese ma Legnano piazza un break imponente con fast di Aliberti e tripla Mazzaro (15-8). L’Ascot prova a rimescolare le carte col doppio cambio sulla diagonale principale ma la Fo.Co.L spinge forte e non si lascia pregare, chiudendo sul +10 il set, con il decisivo ace di Aliberti. Nella seconda frazione di gioco Moncalieri è più propositiva e prende subito il largo (1-4, 4-9). Legnano con orgoglio si riorganizza dopo il time out chiamato da coach Turino, graffia con Moroni e Aliberti e recupera (10-11), ma un nuovo parziale ospite riporta le Coccinelle a -5. Ora è Legnano ad avvicendare le protagoniste in campo, con l’ingresso di Cavaleri per Mazzaro.

Gradualmente inizia la rimonta, partita con un block-in di Carcano e chiusa dal muro di Moroni per il sorpasso: 19-18 (cambio in diagonale Monni-Banfi per Moroni-Roncato). L’Ascot riesce ad acciuffare un nuovo vantaggio con Pastore, Banfi pareggia i conti ma Moncalieri strappa il punto n.24, con due lunghezze di vantaggio. L’errore in battuta di Carrè e il preciso fendente di Moroni riprendono la parità, poi è annullato un set point a Legnano, che non si lascia sfuggire la seconda occasione, prendendosi meritatamente il 2-0 dopo una meravigliosa rimonta. Dopo la prova di forza mostrata nel secondo set, la Fo.Co.L torna in campo ancora più agguerrita e sbarazzina nel terzo, forte del 2-0 maturato fin qui e decisa a chiudere in fretta la pratica Moncalieri.

Aliberti e Carcano aprono le danze, l’Ascot commette qualche errore, mentre gli attacchi ben assestati si infrangono o sul muro o nelle difese precise e concrete di Lenna. Legnano guida il set sull’11-5, dopo i due muri di Roncato, segue una reazione prepotente di Moncalieri che accorcia (13-10) per poi fare però i conti con muro e fast di Carcano (15-10). Nella fase discendente del match Zingaro mette a terra tre punti fondamentali per la fuga finale, seguita da Mazzaro e da un altro block-in di Roncato, on fine a muro e stentorea anche dai 9 metri, grazie all’ace del 24-16. È poi di Mazzaro il punto decisivo che spegne le luci al PalaVolley, consegnando il primo successo a Legnano in questa stagione 23/24.

Questo il commento di Serena Zingaro a fine gara: “Nel primo set siamo partite molto bene e abbiamo concluso bene, eravamo molto cariche e desiderose di partire, nel secondo siamo state molto brave a non farle andare via, perché poteva benissimo essere perso. Nel terzo abbiamo aggiustato delle cose, tipo la copertura da pallonetti, il muro e la difesa. È molto positivo, poi sono arrivati i tre punti quindi siamo contente”. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-ASCOT MONCALIERI 3-0 (25-15, 27-25, 25-17)

LEGNANO: Lenna (L), Carcano 7, Monni, Angelinetta, Moroni 12, Dall’Orso, Aliberti 8, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C), Mazzaro 11, Roncato 4, Zingaro 8. Allenatore: Turino

MONCALIERI: Zampieri 1, Gerbino, Creaco, Cassolaro (L), Gramaglia, Ariagno, Felizia, Viana (L), Braccioni, Bini 1, Ulligini 8, Pastore 14, Montabone 6, Carrè 6. Allenatore: Pigliafiori.