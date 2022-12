B1: la Focol Legnano saluta il proprio pubblico con un successo rotondo sul Busnago

Due settimane di riposo, con il turno di fermo osservato sabato scorso, non hanno ammorbidito la fame e la sete di vittoria di una Fo.Co.L Legnano che riprende il proprio cammino in campionato nel migliore dei modi, salutando il proprio pubblico per il 2022 con un impeccabile 3-0 su Busnago, fanalino di coda del Girone B. Sono quindi nove le vittorie consecutive per Cavaleri e compagne che dall’inizio della stagione hanno lasciato per strada appena 2 punti e inseguono la capolista Costa Volpino a -3 ma con una partita meno. Nel prossimo turno scontro d’alta classifica per la prima della classe che affronterà la terza, Pro Patria Milano, mentre le Coccinelle sono attese dalla trasferta sarda di Cagliari, per l’ultima partita dell’anno prima della ripresa a gennaio, nel big match proprio contro la CBL. Prestazione sempre di altissimo livello per le biancorosse, scese in campo con Roncato al palleggio, l’MVP Broggio opposto, Valli e Cavaleri in banda, Aliberti e Fantin al centro, Lenna libero.

Ottimo avvio per Legnano nel primo set con Cavaleri che sblocca il tabellino, la seguono Aliberti (fast e dai 9 metri), poi Valli (6-3). Busnago accorcia leggermente ma di nuovo Valli timbra in attacco e con un bell’ace, cui fanno seguito Cavaleri e Broggio (12-7). Nella fase centrale un grande break biancorosso dichiara ufficialmente la fuga della Fo.Co.L (12-9/20-9) con vari errori ospiti che agevolano il compito legnanese: protagoniste le centrali con una fast a testa per Fantin e Aliberti e ancora un ace a testa per le due. Ravarini prova a guidare la carica per Busnago ma contro questa Fo.Co.L non c’è nulla da fare (dentro Simonetta nel finale, subito a segno) ed è 25-14. Nella seconda frazione subito avanti Legnano (3-0, 6-3) grazie ai colpi di Cavaleri che mette la firma anche in battuta, Aliberti e Roncato con la solita magia di seconda. Sempre pericoloso il servizio legnanese, con Roncato e Valli chirurgiche (11-5), mentre Broggio e Fantin capitalizzano in fase offensiva (13-6).

Lenna amministra la seconda linea con ordine, garantendo poi attacchi pericolosi, concretizzati dalle avanguardie. Valli cede il posto a Banfi che entra subito nel match con un ace, senza lasciare scampo alle avversarie (21-13). Nel finale Broggio e Cavaleri spadroneggiano in chiave offensiva, mentre è di Aliberti in fast il punto che manda al cambio campo sul +6. Il terzo set si apre nel segno di Aliberti che con 3 punti personali manda in fuga Legnano. Busnago prova la sortita offensiva ma con scarsi risultati e le Coccinelle ne approfittano con doppia Broggio (8-5), che poco dopo è ancora decisiva, anche da servizio, insieme alle fast di Aliberti, che nuovamente va a segno per il 14-10, mettendo poi in cascina anche l’ace del 16-11. Cambio in regia con Monni per Roncato e subito si smarca bene Fantin che attacca con profitto (+6 Legnano).

È chiaro che l’incontro volga al termine e per non dare adito a dubbi ci pensano Aliberti, Cavaleri e Broggio (ace) a spegnere definitivamente le luci al PalaVolley. Questo è il commento a fine partita di Elisa Broggio: “È stata una bella partita, non era facile perché ci dovevamo scontrare con un avversario giovane e sappiamo che le giovani possono essere spesso esuberanti però da subito avevamo un obiettivo, quello di vincere, e quindi lo abbiamo raggiunto, tenendo sempre alta la concentrazione”. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-14, 25-19, 25-17)

LEGNANO: Lenna (L), Cerri, Valli 7, Carcano, Monni, Simonetta 1, Aliberti 13, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C) 8, Fantin 8, Mazzaro, Roncato 3, Broggio 12. Allenatore: Uma.

BUSNAGO: Barzago, Napolitano 4, Carera 2, Cogliati, Lionello 2, Filippi, Fenzio, Pasotto (L), Moroni 8, Gasparetti, Danesi 3, Garavaglia (L), Ravarini 7. Allenatore: Delmati.