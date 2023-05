B1. La Focol Legnano termina la regular season battendo Palau: ora testa ai play-off

Le ragazze della Focol Legnano terminano il campionato al terzo posto posto, al termine di una stagione memorabile, con all’attivo ben undici 3-0, tre 3-1 e quattro successi al tie-break, con il secondo quoziente set del campionato, dietro alla sola CBL. Con grinta e fame mai sazia di vittoria, la squadra ha dato ai propri beniamini la gioia del successo alla passerella finale prima dei playoff, che la vedranno impegnata contro la squadra seconda classificata nel girone C, ovvero la Nardi Pallavolo Volta Mantovana. Nel primo set coach Uma schiera Roncato in regia (MVP), Simonetta opposto, Mazzaro e Cavaleri in banda, Aliberti e Carcano al centro, con Lenna libero. È Roncato ad aprire le danze biancorosse dopo un’iniziale fuga sarda (1-3), seguita a ruota da Mazzaro che sigla un bel block-in per poi finalizzare in attacco (4-3). Grandi scambi al PalaVolley con Palau volitiva (4-8) ma Legnano risponde colpo su colpo e scappa grazie alla capitana Valentina Cavaleri che piazza un muro e tre attacchi che condensano potenza e precisione, in chiusura di break Mazzaro dai 9 metri (12-8).

Fase combattuta con Capo d’Orso che riesce a rientrare in partita (14-14) per poi subire un altro arrembaggio biancorosso grazie a Mazzaro e all’ace di Aliberti (18-15) ma nuovamente le ospiti ritrovano la parità con Ghezzi in battuta. A questo punto però le nostre avversarie devono issare bandiera bianca contro lo strapotere offensivo di una Fo.Co.L che ingrana la marcia giusta e stacca Palau, con la complicità delle ottime difese di Lenna: Mazzaro, muro di Simonetta, fast di Carcano e ancora Simonetta per il 24-18: resta giusto il tempo di un set point annullato da Malinov, poi si va al cambio campo sul +6 per Legnano.

Nella seconda frazione di gioco partenza decisa con due fast di Aliberti e ace di Banfi (3-1), Palau però replica e arriva anche a condurre (10-12), ribattendo ai colpi di Simonetta e Banfi, con Carcano e Aliberti a concretizzare le belle alzate di Roncato. Altro tira-molla nella fase centrale con Legnano che spinge dopo il time-out di Coach Uma e aggredisce con Simonetta e Mazzaro, più ace di Aliberti (15-12, 16-13); Palau risponde con tripla Ghezzi (16-17) ma arriva la controffensiva biancorossa grazie ancora a Mazzaro e Simonetta, che mette a terra tre punti di fila (20-18). Il sorpasso riporta avanti Legnano che non molla più le redini del set: spinta offensiva potente con Banfi, poi block-in di Mazzaro (23-21).

Le sarde annullano poi nuovamente un set-point dopo il bel punto di Simonetta ma Mazzaro spegne le ambizioni ospiti col definitivo 25-23. Terzo set di spessore per una Fo.Co.L che ora ha solo voglia di chiudere in fretta e gustarsi la festa (6-2, 8-4, 11-5). Palau fatica a rientrare in corsa e subisce ancora la furia di Carcano e Simonetta (13-6). Legnano cambia sulla diagonale con Broggio e Monni per Roncato e Simonetta, intanto Banfi e Mazzaro premono sul gas, poi la neoentrata Broggio consolida il vantaggio (18-13, 21-16) in attacco e dalla battuta. Nel finale a segno ancora Broggio, poi muro di Carcano e tocco astuto di Monni, mentre a spegnere la luce ci pensa un errore di Cossu: è 3-0! Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-CAPO D’ORSO PALAU 3-0 (25-19, 25-23, 25-19)

LEGNANO: Lenna (L), Valli, Carcano 7, Monni 1, Simonetta 14, Aliberti 6, Brogliato (L), Banfi 5, Cavaleri (C) 4, Fantin, Mazzaro 15, Roncato 1, Broggio 3. Allenatore: Uma

PALAU: Menardo 5, Bisegna 4, Ghezzi 12, Malinov 9, Caruso, Mezzi 6, Sintoni (C), Leone (L), Rossi 3, Cossu. Allenatore: Guidarini