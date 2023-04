B1. La Focol Legnano torna a giocare tra le mura amiche del PalaVolley dopo un mese

Dopo oltre un mese di lontananza da casa, la Focol Legnano, fresca di un netto 3-0 sul Busnago Visette, è pronta a raccogliere l'abbraccio del proprio pubblico nel fortino del PalaVolley. Si tratta della 23ª giornata del campionato di B1 (girone B), quando l’ospite di turno sarà la San Paolo Volley di Cagliari. Le sarde, ancora in lotta per raggiungere la salvezza matematica, sono squadra ostica che, nel corso del campionato, ha ottenuto risultati importanti, anche contro Legnano, che nel girone di andata trovò la prima sconfitta stagionale proprio in quel di Cagliari.

Sul loro cammino infatti hanno riportato successi pesanti, ad esempio contro il Progetto Valtellina in trasferta e con la Clerici Auto Cabiate, riuscendo poi a strappare un punto a testa all’Enercom Crema, nell'ultimo turno, e alla capolista Costa Volpino. Cavaleri e compagne però, ben determinate a chiudere in fretta la pratica play-off, sanno che il bottino pieno è l'unico obiettivo, in modo da tenere Crema a debita distanza (attualmente 3 punti separano la Focol e l’Enercom). La sfida, in programma per sabato 22 aprile, avrà il fischio d'inizio alle ore 15.00. Il match, come di consueto, verrà trasmesso in diretta sul canale ufficiale YouTube della società milanese: c’è un terzo posto da difendere e un secondo da insidiare, serve il maggior sostegno possibile per le Coccinelle.