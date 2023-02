B1. La Focol Legnano vince una nuova sfida epica contro la Clerici Auto Cabiate

A quanto pare è destino che contro Cabiate la narrativa delle partite scivoli via via nell’epica per la Focol Legnano, nel romanzesco, con eroine in campo a lottare costantemente su ogni pallone, prolungando gli incontri eternamente. E così è arrivata, grazie alla caparbietà di Cavaleri e compagne, la tredicesima vittoria in stagione, al quarto tie-break conquistato su cinque in questo campionato, a riprova che le Coccinelle, quando il gioco si fa duro, durissimo, hanno sempre la reazione giusta, perché si compattano ancor di più e ciò può solo tradursi in una parola: Successo. Nel primo set coach Uma schiera Roncato-Simonetta, Mazzaro-Banfi, Aliberti-Carcano, con Brogliato libero. Cabiate parte con il piede giusto e si guadagna subito quei due punticini di vantaggio che riuscirà a mantenere e incrementare fino alla fine della frazione.

Nelle battute iniziali comunque Legnano resta alle calcagna delle comasche (2-2, 3-5, 7-8), rispondendo con Aliberti e Mazzaro alle scorribande di Colombo e Zanotto. Banfi stampa il 10-11 ma qui la Clericiauto sprinta con Citterio, poi fast di Castelli e ace di Zanotto (10-14, dentro Cavaleri per Banfi). La Fo.Co.L prova a rispondere ma le ospiti ci credono e continuano ad accelerare, sfruttando ora in attacco la propensione di Biganzoli (12-20). Legnano si ricompatta, Roncato chiama in fast Aliberti e Carcano, poi Mazzaro di prepotenza e Aliberti dai 9 metri (17-20). Cabiate però si riprende e riesce a chiudere, nonostante qualche rischio, sul +6. Nel secondo subito all’attacco con Simonetta, che ha la mano di fuoco e piazza 4 punti sui primi 7 per Legnano (7-4), con Lenna inizialmente al servizio e abilmente sfruttata in seconda linea.

Cabiate prova a replicare dando vita a scambi lunghi e combattuti, con l’equilibrio che si protrae in parità fino al 14-14 (sempre precise in attacco Simonetta e Aliberti). Il primo strappo è proprio legnanese (16-14, 18-14), con Mazzaro prima, Carcano e Cavaleri poi (21-19), qui Cabiate ha un moto d’orgoglio e riesce a ribaltare momentaneamente le sorti della frazione: vola sul +2 (21-23, 22-24) ma Legnano, con audacia e coraggio, si costruisce il break giusto e definitivo, spinta da Aliberti e Mazzaro, con la complicità di una retroguardia solida grazie a Brogliato, ben aiutata dalle compagne di reparto, e si prende l’1-1. Nel terzo set dentro Fantin al centro e il suo iniziale turno in battuta scava il gap con cui poi Legnano farà propria la frazione di gioco: due ace e tanta difficoltà creata nella ricezione avversaria per un 5-0 che costringe subito coach Reali al time-out. Al rientro in campo Cabiate osa un po’ e riesce ad accorciare (7-5) per poi subire ancora le sortite offensive di Simonetta, l’ace di Aliberti e i muri di Mazzaro, Fantin e Roncato (12-5).

Biganzoli e Citterio provano a scuotere la squadra (14-10) ma Legnano sa di avere dalla propria un entusiasmo contagioso e pressa senza pietà: al centro Fantin e Aliberti non perdonano, Roncato, quando non orchestra sfrutta il suo impareggiabile tocco di seconda, Simonetta non perde occasione per ferire, Mazzaro idem, non si lascia pregare. Solo l’ingresso di Pellegatta in battuta per Castelli crea qualche piccolo scompiglio alla Fo.Co.L (21-18) che però si registra subito senza scossoni, andando sul 2-1 grazie all’ace di Mazzaro. Il quarto comincia a fotocopia del precedente, ma con la situazione ribaltata: è Cabiate a involarsi sullo 0-6. Legnano prova a ricostruire ma le ospiti non cedono e proseguono imperterrite nell’”operazione V set”, ben decise a prolungare la sfida. La Fo.Co.L rompe gli indugi con Aliberti in fast, poi concretizza diverse azioni grazie a Mazzaro, Fantin e Simonetta (9-15), provando l’avvicinamento alle avversarie.

Cambio sulla diagonale con Monni-Broggio per Simonetta-Roncato, con Broggio subito a referto grazie a due begli attacchi, ma il gap è ampio e Cabiate riesce a conquistare il suo punto della giornata: si va al quinto. Tie-break prevedibilmente punto a punto: le fast di Aliberti e Fantin replicano ai colpi di Cabiate, poi Mazzaro e Simonetta, con ancora Fantin, questa volta a muro, per il 5-4, con allungo guidato successivamente da Cavaleri e Aliberti, che mandano al cambio campo. Cabiate trova la strada giusta (9-9) ma Legnano osa, mette l’avversario all’angolo e si sacrifica in ogni occasione: prova ne è il mega salvataggio di Simonetta, in caduta, con palla deviata da un coraggio leonino, e seguente punto in free ball di Cavaleri (12-10). Sono della stessa Simonetta gli ultimi 3 punti biancorossi, per un finale da urlo che premia Legnano. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-CLERICI AUTO CABIATE 3-2 (19-25, 26-24, 25-20, 16-25, 15-12)

LEGNANO: Lenna, Valli (L), Carcano 3, Monni, Simonetta 21, Aliberti 19, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C) 3, Fantin 8, Mazzaro 17, Roncato 3, Broggio 3. Allenatore: Uma.

CABIATE: Muscetti, Citterio (C) 19, Pellegatta 2, Colombo 12, Ruffini 1, Quaranta (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto 17, Hyka, Biganzoli 18, Castelli 6, Cavalleri. Allenatore: Reali.