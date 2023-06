B1. Martina Brogliato sarà ancora il libero della Focol Legnano: confermata per la stagione 2023-2024

L'annuncio di oggi per la definizione della rosa che affronterà la stagione 23/24 riguarda la seconda linea, ed è una piacevole conferma, quella cioè di Martina Brogliato, libero in biancorosso dal 2019. Si tratterà quindi della quinta stagione alla Fo.Co.L per la giocatrice, ben lieta di sposare nuovamente il progetto legnanese: "Non mi sono mai fermata così tanto nella stessa società - commenta Martina -. C'è qualcosa di speciale qui in Fo.Co.L? Certo, c'è che si sta bene e quando sei a tuo agio non ha senso cercare il cambiamento. Qui ho fatto due promozioni e due playoff per la Serie A, sarei folle a voler cercare altro, mentre qui si ambisce sempre al massimo e si punta sempre a fare bene”.

Infatti Brogliato fa parte di quel gruppo che ha dato vita alla scalata dalla Serie C alla B1, con successiva doppia semifinale playoff, un cammino vincente che non ha intenzione di interrompere: "Mi sento parte di un ciclo partito in C nel 2019 e che prosegue tutt'ora, con nuova linfa per un futuro sicuramente radioso di cui faccio felicemente parte: visti i risultati ottenuti non si può desiderare di meglio”.

L'obiettivo futuro? "Io voglio vincere - Brogliato non nasconde le proprie ambizioni -, certo abbiamo vinto due campionati, poi ci siamo qualificate per due volte ai playoff, che restano l'obiettivo minimo, però l'acquolina in bocca per salire allo step successivo c'è e lavoreremo fin dall'inizio della preparazione per raggiungerlo. Sarebbe una grande soddisfazione personale e di squadra, la conclusione di qualcosa che cerchiamo da qualche anno e che è sicuramente alla nostra portata. Le aspettative adesso sono alte perché quando ti abitui a fare bene vuoi sempre migliorare e sono sicura che ci sarà da divertirsi. Ci vediamo a fine agosto in palestra, tutti pronti e carichi per una nuova e scoppiettante stagione!”.