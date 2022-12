B1: prima sconfitta interna per la Bracco Pro Patria, lo 0-3 con Cabiate è troppo severo

Secondo ko di fila e sempre con lo stesso risultato (0-3) per la Bracco Pro Patria che non è riuscita ad approfittare del fattore casalingo nel match di ieri contro la Pallavolo Cabiate. Per il nono turno del girone B della B1 di volley femminile, le ragazze di coach Brugnone hanno ospitato un avversario partito in sordina ma che ora sta dimostrando di poter meritare le zone più alte della classifica. La prima sconfitta interna della Pro Patria è maturata al termine di set molto equilibrati e incerti fino all’ultimo, segno che il gruppo c’è e mantiene alta la concentrazione.

Un altro elemento positivo a cui appigliarsi è che la Bracco ha mantenuto il terzo posto in classifica, nonostante proprio Cabiate si sia avvicinata pericolosamente. Nel primo set si è subito capito come l’intera posta in palio interessasse entrambe le formazioni. Dopo un equilibrio quasi sfiancante, le ospiti hanno indovinato il break giusto conquistando due set point, mettendo al frutto il secondo per un 25-23 spettacolare e che di sicuro non ha annoiato il pubblico. Nel secondo parziale l’incertezza ha resistito fino al 20-20. A quel punto le comasche si sono rimboccate le maniche con attacchi più incisivi e l’allungo decisivo verso il 25-21.

Il 2-0 ha in parte demoralizzato le padrone di casa che però non hanno mollato un centimetro fino al termine dell’incontro. Il secondo 25-23 della serata è andato a premiare la Clerici Auto per il 3-0 definitivo. Fra sette giorni, la Pro Patria osserverà il suo turno di riposo prima di affrontare il cliente più scomodo in assoluto di questa fase della stagione, la capolista Costa Volpino. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-CLERICI AUTO CABIATE 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali