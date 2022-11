B1: primo ko per la Pro Patria che scivola al terzo posto, con Don Colleoni il risveglio è tardivo

È una prima sconfitta stagionale che costa caro alla Bracco Pro Patria in termini di classifica. Dopo cinque vittorie consecutive, le ragazze di coach Brugnone si sono fermate in quel di Trescore Balneario contro una Pallavolo Don Colleoni determinata come non mai a risalire posizioni nel girone B della B1 di volley femminile. Il ko, uno 0-3 purtroppo senza possibilità di appello, ha fatto scivolare la squadra al terzo posto, con il contemporaneo sorpasso da parte di Costa Volpino (neocapolista) e della Focol Legnano (vincitrice al tie-break a Crema).

Il primo set ha messo in mostra una Pro Patria troppo brutta per essere vera. Sul 10-5 per le padrone di casa si è spenta letteralmente la luce. Don Colleoni ha piazzato un break impressionate di 10-0 che ha indirizzato in maniera decisiva il set: la reazione della Bracco non c’è più stata e il 25-9 ha sbloccato la partita. Anche nel secondo parziale la Pro Patria è apparsa confusa e ancora frastornata da quanto successo poco prima. Ne è venuto fuori un 25-13 altrettanto eloquente e un 2-0 maturato troppo in fretta in favore delle bergamasche. Soltanto nella terza frazione di gioco le ospiti si sono scrollate di dosso ogni paura, giocando alla pari ma soccombendo nel momento decisivo.

Il 25-23 per Don Colleoni è stato incerto ma ha chiuso il match sul 3-0, un risultato che forse in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia, soprattutto in questi termini. Fra una settimana la Pro Patria dovrà affrontare un’altra grande delusa del sesto turno di campionato, l’Enercom Crema: terza e quarta in classifica si sfideranno in una partita che sarà tutta da vivere. Il tabellino del match:

PALLAVOLO DON COLLEONI-BRACCO PRO PATRIA 3-0 (25-9, 25-13, 25-23)

DON COLLEONI: Odoli, Rossi, Colò, Rettani, Tessari, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Prezioso

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone