B1. La Pro Patria saluta la regular season con un 3-0 al Piacenza che la mantiene al 2° posto

Chiudere in bellezza: era questo l’obiettivo della Bracco Pro Patria per l’ultima sfida della regular season e l’occasione si è presentata ghiotta come non mai. Le ragazze di coach Brugnone, infatti, hanno giocato al PalaNatta e non potevano non regalare l’ennesimo successo di questo campionato ai propri tifosi. Il 3-0 ai danni della VAP Piacenza non ha solo entusiasmato il pubblico di casa ma ha anche permesso alle biancoblu di conservare il secondo posto nel girone B della Serie B1 di volley femminile.

In questo modo la squadra avrà il vantaggio di giocare la sfida di ritorno dei play-off in casa: la Pro Patria se la vedrà con la Savis Volley Volpiano, giunta terza nel girone A, un avversario torinese da non sottovalutare assolutamente perché ha totalizzato più punti delle stesse milanesi (56 contro 54) e soprattutto è stato capace di insidiare la vetta quasi fino alla fine del campionato. Tornando al match di ieri, la Bracco ha avuto la meglio su una formazione già retrocessa ma che nel secondo e terzo set ha dato filo da torcere alle padrone di casa. Il 25-13 della frazione di gioco iniziale ha lasciato immaginare un successo agevole, in realtà il secondo parziale è stato molto più equilibrato.

Le biancoblu sono state spesso sotto nel punteggio, prima di riequilibrarlo (17-17, 20-20, 22-22) e di spuntarla negli scambi conclusivi. Il terzo set non è stato da meno e si è risolto soltanto dopo una incertezza che è durata a lungo. Sul 21-21, le lombarde hanno indovinato gli attacchi giusti e chiuso la pratica per la gioia del PalaNatta. Servirà lo stesso entusiasmo anche fra una settimana, quando il match col Volpiano entrerà finalmente nel vivo. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-VAP PIACENZA 3-0 (25-13, 25-23, 25-21)

PRO PATRIA: Villa, Merati, Giacomini, De Ambrogi, Badaracco, Brunelli (L), Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini, Sollazzo (L), Visconti, Bilamour, Poser. All. Brugnone

PIACENZA: Gionelli, Pedrolli, Müller (L), Pierdonati, Della Corte, Fabbri, Piomboni, Gazzola (L), Ruggeri, Borri, Magnabosco (C), Dodi, Viganò, Di Luzio, Arbore. All. Mineo