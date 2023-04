B1. La Pro Patria fa un sol boccone della capolista Costa Volpino: manca solo un punto per i play-off

Un solo punto: mancano davvero i dettagli per permettere alla Bracco Pro Patria di festeggiare l’accesso ai play-off promozione della Serie B1 di volley femminile. La stagione, già di per sé spettacolare, delle biancoblu è stata impreziosita ieri da un successo rotondo e convincente contro la capolista Costa Volpino, un 3-0 che non era affatto scontato nonostante le bergamasche siano già sicure del loro primo posto. Con questa vittoria la formazione di coach Brugnone sale a quota 50 punti nel girone B e deve difendere i 6 punti di vantaggio sull’Enercom Crema a due sole giornate dalla fine della regular season.

Il secondo ko della prima della classe, il più netto in questa stagione per la CBL, può essere ascritto a una giocatrice su tutte: Giulia Bilamour. C’è stato sempre il suo zampino nei punti decisivi della partita, ma è stata tutta la squadra a ruotare la perfezione. In poche parole, per il pubblico del PalaNatta è stato un vero e proprio piacere per gli occhi. Il primo set di ieri è stato a lungo equilibrato (11-11, 17-17), ma l’allungo della Bracco non si è fatto attendere ed è partito dal 18-17 per le ospiti.

A chiudere il parziale ci ha pensato appunto Bilamour con un attacco da posto 4 toccato dal muro e diventato imprendibile. Nel secondo set la Pro Patria ha dovuto fare i conti con la reazione veemente della capolista. Nonostante un 17-11 più che incoraggiante, le padrone di casa si sono fatte recuperare fino al 17-17, ma gli scambi finali hanno premiato ancora una volta le biancoblu. Un tocco astuto di Bilamour, sempre da posto 4, ha permesso di raddoppiare e di mettere una seria ipoteca sul match.

La terza frazione di gioco, infatti, non ha avuto storia. Il gap è diventato sempre più incolmabile (17-10, 20-13), fino all’ennesimo colpo della schiacciatrice numero 17 che ha trovato impreparata la ricezione avversaria per il 25-17 e il 3-0 definitivo. Fra una settimana è in programma la lunga trasferta sarda per affrontare la Capo d’Orso Palau. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-CBL COSTA VOLPINO 3-0 (25-20; 25-23; 25-17)

PRO PATRIA: Villa, Merati, Giacomini, De Ambrogi, Badaracco, Brunelli (L), Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini, Sollazzo (L), Visconti, Bilamour, Poser. All. Brugnone

COSTA VOLPINO: Pozzoni, Bordignon, Imperiali, Dell’Orto, Agazzi, Coulibaly, Seghezzi, Crespi, Tosi, Pacchiotti, Rosso, Tomasi, Tangini. All. Cominetti