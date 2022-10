Volley femminile B1: la Pro Patria Milano sbanca Cagliari con un 3-1 mai in discussione

La Bracco Pro Patria non conosce altro risultato all’infuori della vittoria. La formazione milanese di coach Brugnone non si fa affatto impensierire dalla prima delle due trasferte in Sardegna di questa stagione, sbandando Cagliari in quattro set che hanno dimostrato come l’esordio in B1 di una settimana fa non sia stato una casualità. Dopo il 3-0 di sabato scorso contro Busnago, la Pro Patria si è ripetuta contro la PGS San Paolo in un match che poteva rappresentare una incognita di non poco conto proprio a causa della lunga trasferta.

Le ragazze della Bracco, però, non sono arrivate sull’isola per una semplice vacanza, anzi hanno messo subito le cose in chiaro. Il primo set ne è stata una chiara testimonianza. La Pro Patria ha lasciato appena 17 punti a quella che è una neopromossa ma che aveva voglia di ben figurare di fronte al proprio pubblico. Il risultato è stato bissato nel secondo parziale e il 2-0 per le ospiti ha indirizzato il match in maniera decisiva.

Il riscatto di San Paolo nella terza frazione di gioco è stato gestito senza isterismi: le milanesi hanno incassato il 25-17 e il vantaggio dimezzato senza colpo ferire e nel quarto set sono tornate a macinare ottima pallavolo. Il 25-21 è stato sudato, ma meritato, per il 3-1 definitivo e il punteggio pieno nella classifica del girone B. Fra una settimana si tornerà a giocare in casa contro Concorezzo per inseguire un tris di successi intrigante come non mai. Il tabellino del match:

PGS SAN PAOLO-PRO PATRIA MILANO 1-3 (17-25, 17-25, 25-17, 21-25)

SAN PAOLO: Ciani, Valente, Masala, Ciurli, Barbolini, Chiesa, Farris, Ragone, Dimitrova, Hollecker, Silvestre, Lusci. All. Gramignano

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone