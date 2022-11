Volley femminile B1: Pro Patria, è qui la…sesta? A Trescore Balneario si punta a un nuovo record

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del Superenalotto: indovinare il 6 vincente, infatti, garantirebbe la bellezza di oltre 300 milioni di euro. Il 6 che sta invece inseguendo la Bracco Pro Patria non porterebbe soldi ma una grandissima gioia sportiva. La formazione lombarda sogna la sesta vittoria consecutiva nel girone B della B1 di volley femminile, un filotto spettacolare e forse imprevisto, dunque ancora più bello. Finora la Pro Patria ha conosciuto soltanto successi e la striscia positiva potrebbe proseguire domani a Trescore Balneario (Bergamo).

Le ragazze di coach Brugnone saranno impegnate sul campo della Pallavolo Don Colleoni, un avversario che è alla ricerca di punti per rendere meno traballante la propria classifica. Anche in questo caso è il numero 6 che torna prepotentemente protagonista. Si tratta dei punti della stessa Don Colleoni, una media di poco più di un punto a partita. L’andamento delle bergamasche non deve comunque essere sottovalutato. L’esordio in campionato delle prossime avversarie della Pro Patria è stato esaltante, visto che sono riuscite a dominare il derby con Gorle (netto 3-0).

La prima trasferta, quella sul campo del Progetto Valtellina, ha invece riservato un deludente ko a cui ha fatto seguito una vittoria in rimonta contro Cabiate (fuori casa). Le ultime due gare, al contrario, sono state negative, con Crema e Legnano che hanno conquistato la posta piena. La Bracco non può fare troppi calcoli, il fiato sul collo delle inseguitrici Costa Volpino e Legnano (un punto in meno) è davvero pressante, ma entrambe avranno sfide non semplici.

Costa Volpino giocherà sul campo di Busnago, rinfrancata dalla rimonta in Sardegna di una settimana fa, mentre la Focol se la vedrà con la quarta forza del campionato, l’Enercom Crema. L’appuntamento per i tifosi della Pro Patria è in programma per domani, sabato 12 novembre, alle 21:00, si preannuncia una sfida dalle emozioni forti.