B1: quarto successo di fila per la Bracco Pro Patria che regola San Paolo in 4 set

Un 2023 da incorniciare: il nuovo anno è cominciato da appena un mese e mezzo, eppure la Bracco Pro Patria può già considerare positivo il bilancio delle partite disputate in queste poche settimane. Su quattro incontri disputati, infatti, le biancoblu di coach Brugnone hanno conquistato altrettanti successi, dimostrando di meritare ampiamente il terzo posto del girone B della Serie B1 di volley femminile.

Oggi pomeriggio, a cadere sotto i colpi di Trabucchi e compagne sono state le sarde della PGS San Paolo, una formazione che fortunatamente la Pro Patria non ha sottovalutato. Il punto conquistato una settimana fa dalle isolane contro la capolista imbattibile Costa Volpino ha permesso di preparare con la giusta attenzione il match del PalaNatta e il 3-1 finale dimostra che non è stata certo una passeggiata. Il primo set è filato comunque via liscio come l’olio.

La Bracco se l’è aggiudicato con un divario rassicurante, un 25-15 che ha confermato le buone impressioni delle ultime settimane. Il pareggio immediato di San Paolo ha però rimesso tutto in discussione. Il secondo set è stato piuttosto equilibrato, ma a prevalere sono state proprio le ospiti, più concrete nel finalizzare gli ultimi scambi. Nella terza frazione di gioco la Pro Patria è tornata a esprimersi ai soliti livelli, con un 25-19 in grado di restituire nuovo ottimismo a tutto l’ambiente.

Il quarto set è stato quasi una formalità, con appena 14 punti lasciati alle sarde e il bottino pieno che ha permesso alla squadra di Gigi Brugnone di salire a quota 31 in classifica. Fra una settimana si cercherà di piazzare il quinto successo consecutivo nella trasferta brianzola sul campo della Robosystem Concorezzo. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-PGS SAN PAOLO 3-1 (25-15, 22-25, 25-19, 25-14)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

SAN PAOLO: Hollecker, Lusci, Ciurli, Silvestre, Ciani, Ragone, Dimitrova, Marongiu, Barbolini, Valente, Farris, Masala, Chiesa. All. Gramignano