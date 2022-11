B1: rimonta pazzesca della Focol Legnano a Crema, il 3-2 garantisce il secondo posto

È una Crema dolcissima quella “assaporata” dalla Focol Legnano in trasferta ieri sera. Le Coccinelle hanno rimontato l’iniziale 0-2, portando a casa due punti che sembravano ormai insperati. Merito della Enercom che ha fatto valere il fattore casalingo e dimostrato di non essere al quarto posto del girone B della B1 di volley femminile per caso. L’avvio di gara è tutto per le cremasche che dal 3-2 trovano cinque punti consecutivi grazie a tre muri (due di Ravazzolo e uno di Bocchino). Dopo una serie di cambi palla torna in battuta Marengo per un altro turno che mette in crisi la ricezione avversaria e favorisce quattro muri di Ravazzolo e porta sei punti consecutivi per il 20-8.

Giroletti porta il vantaggio sul 22-9 e il finale viene gestito fino al 25-14. Ancora migliore la partenza dell’Enercom Fimi nel secondo set: 5-0 con l’ace di Bocchino, altro parziale di 6-2 con ace di Marengo. Dal 12-4 le ospiti si riavvicinano fino al 14-10 ma ci pensa Marengo a ristabilire le distanze; poi l’ace di Bagnoli e il muro di Ravazzolo portano il vantaggio in doppia cifra sul 21-11. Fioretti a muro si procura il set ball sul 24-14 e chiude l’attacco di Bocchino per il 25-16 in un set giocato ad altissimi livelli dalle biancorosse tanto da lasciare senza risposte le milanesi ed entusiasmare il numeroso pubblico presente.

Difficile continuare a giocare ai livelli visti nei primi due set per le cremasche e infatti appena il gioco torna su livelli normali esce l’esperienza e la forza di Legnano che cresce in ricezione e costringe le padrone di casa a diversi errori. Il divario cresce fino al 15-24 quando Giroletti e compagne dimostrano carattere e mettono a segno, anche grazie a due ace di Marengo, sette punti consecutivi ma a chiudere il set è la fast di Aliberti per il 22-25. Dopo una partenza punto a punto l’Enercom Fimi prova ad allungare nel terzo set e con un parziale di cinque punti consecutivi si porta sul 13-7.

La reazione della Focol è immediata per il 13-12 e col 16-17 arriva il sorpasso. Dal 20-23 l’attacco di Marengo, l’ace di Frassi e il muro ancora di Marengo pareggiano i conti ma Legnano si guadagna il set ball con una difesa fortunosa e approfitta dell’occasione per portare la gara al tie break. La prima parte di quinto set è equilibrata e si arriva sul 6-7 ma dopo il cambio campo Legnano dimostra la sua esperienza e allunga fino a chiudere 11-15. Il tabellino del match:

ENERCOM CREMA-FOCOL LEGNANO 2-3 (25-14, 25-16, 22-25, 23-25, 11-15)

CREMA: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 14, Ravazzolo 17, Labadini (L), Abati, Bocchino 18, Frassi 1, Gruda ne, Fioretti 10, Fugazza, Marengo 20, Bagnoli 5, Pinetti ne. All. Moschetti

LEGNANO: Lenna (L), Cerri, Valli 12, Carcano 8, Simonetta 18, Aliberti 5, Sbrogliato (L), Banfi ne, Cavaleri, Fantin 2, Mazzaro 13, Roncato 1, Broggio 2. All. Uma