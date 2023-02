B1. Il sesto acuto consecutivo della Bracco Pro Patria: 3-1 in rimonta sul Progetto Valtellina

Un 2023 da sogno. I tifosi della Bracco Pro Patria non possono che definire in questo modo il nuovo anno cominciato da appena due mesi: la formazione biancoblu di coach Brugnone ha disputato 6 incontri da gennaio, vincendoli tutti e dimostrando come il suo piazzamento in zona play-off non sia affatto un fuoco di paglia. Ieri sera è arrivato l’ennesimo successo che proietta la squadra milanese in classifica, visto che ormai il secondo posto di Legnano è una sola lunghezza. La sesta “vittima” della Bracco è il Progetto Valtellina, avversario di tutto rispetto e che poteva insidiare il terzo posto in maniera pericolosa.

La partita di ieri è cominciata con qualche difficoltà di troppo per le padrone di casa. Il PalaNatta ha assistito al buon avvio della squadra di Delebio. Il 10-7 in favore delle valtellinesi si è poi trasformato in un eloquente 16-10, un gap in parte colmato dalla Pro Patria, ma soltanto fino al 18-15. Il Progetto Valtellina non ha avuto problemi nel chiudere il set e portarsi in vantaggio, un 1-0 che è apparso meritato per quanto visto sul taraflex. Nel secondo parziale è andato in scena il riscatto della compagine di casa.

In questo caso sono stati i vantaggi della Bracco che si sono allargati a macchia d’olio (7-4, 15-7, 21-14), con una chiusura della frazione di gioco in grande scioltezza per il momentaneo e liberatorio 1-1. Il terzo set ha visto le ospiti provare a rifarsi sotto e il 6-5 in loro favore ha lasciato presagire una nuova e difficile battaglia. In realtà le biancoblu hanno rimontato con pazienza fino al 14-10, mantenendo sempre una distanza incoraggiante che è ben testimoniata dal 25-16 finale. Il sorpasso ha galvanizzato la squadra milanese che però ha dovuto fare i conti con la voglia di rivalsa delle delebiesi.

Dal 9-12, la Pro Patria è riuscita a ribaltare il punteggio con un break impressionante (6-0), gestendo nel migliore dei modi il ritorno del Progetto Valtellina per il 25-20 e il 3-1 definitivo. Nel corso del prossimo weekend, per la precisione sabato 4 marzo, le ragazze di coach Brugnone torneranno in campo: ad attenderle c’è la trasferta sul campo di una pericolante Warmor Gorle. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-PROGETTO VALTELLINA 3-1 (17-25, 25-15, 25-16, 25-20)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

VALTELLINA: Pedrotti, Ruffa, Zanella, Scurzoni, Bughignoli, Battaglini, Longa, Micheletti, Bini, Bianchini, Minarelli, Pizzocaro, Gerosa, Ferrario, Callina. All. Colombo.