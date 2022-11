B1: sette su sette per la Focol Legnano, anche Gorle si arrende alle Coccinelle

Non c’è storia: ancora una volta prevale la dura legge del PalaVolley e anche la Warmor Gorle si deve arrendere, uscendo sconfitta dal fortino legnanese che quest’anno più che mai è sede di inappellabili successi biancorossi. Inesorabile il 3-0 da parte delle implacabili biancorosse di Luigi Uma, abili nel rispettare pienamente il pronostico contro le avversarie bergamasche, team giovane e sbarazzino che ha provato soltanto nel terzo set ad affacciarsi con carattere nella nostra metà campo, ma Cavaleri e compagne sono state come sempre perfette nel rispondere a tono, recuperando lo svantaggio. Nei primi due set invece il più classico degli assoli, con Legnano sciolta e libera, squadra matura che fa la voce grossa nel girone B, in cui occupa la seconda piazza grazie a queste sette vittorie consecutive, dietro alla sola Costa Volpino, capolista a 20 punti, e davanti a Pro Patria Milano, terza in graduatoria a 18 e nostra prossima avversaria.

Legnano scende in campo con Roncato al palleggio, Simonetta opposto, Cavaleri e Mazzaro in banda, Carcano e l’MVP Fantin al centro, Lenna libero. Dopo un primo assaggio del servizio di Nava nel primo set (0-2) la Fo.Co.L replica spavalda e piazza subito due break (4-2, 7-3) che mettono le cose in chiaro. Prima Cavaleri, poi Carcano, a seguire doppio ace di Simonetta e poi ancora Carcano per la fuga (9-4). Mazzaro concretizza ulteriormente l’aggressività offensiva di una Legnano che non fa sconti (12-5), a nulla servono i due time-out ravvicinati di coach Licata, perché la Warmor fatica a prendere in mano il pallino del gioco, quindi aumentano anche gli errori, man mano che è costretta a forzare, fino al definitivo 25-16.

Nel secondo set si ripete la stessa trama nelle fasi iniziali: Simonetta sblocca il tabellino per la Fo.Co.L, poi fast di Fantin e tre poderosi e consecutivi attacchi di Capitan Cavaleri che strega la difesa ospite e stampa il 6-3. Gorle risponde e arriva al 10 pari, poi subisce la carica biancorossa con fast di Carcano, doppia Mazzaro e altra fast, questa volta di Fantin, che raddoppia poco dopo andando a rimpolpare il proprio score anche con un muro (saranno 3 per lei a fine gara) ed è 15-11. Con caparbietà le arancionere si ricompattano e ritrovano la parità sul 20-20 ma devono fare i conti con la nuova diagonale legnanese (Broggio-Cerri per Roncato-Simonetta), con Broggio subito on fire e brava nello sfruttare due occasioni in attacco. Manca una nuova risposta ospite e Legnano chiude sul +4.

Il terzo set si apre con la voglia di Gorle di provare a strappare qualcosa alla corazzata Fo.Co.L (4-8), però recuperiamo subito con Simonetta che piazza anche un ace e Cavaleri (7-8). Sembra aprirsi una fase punto a punto ma Gorle ancora pesca un buon break (8-13) quindi coach Uma ferma il gioco, catechizza le sue e, al ritorno in campo, cambia tutto. Il nuovo capitolo della frazione di gioco porta subito due firme di Mazzaro e una di Carcano dai 9 metri, ancora muro e attacco potente di Mazzaro, poi Simonetta e fast di Fantin per il sorpasso (16-14) mentre Lenna ammortizza tutto dietro, permettendo svariati contrattacchi. Il contraccolpo si fa sentire fra le nostre avversarie, che vedono sbriciolato tutto quanto costruito fin qui e non hanno la possibilità di riorganizzarsi, finendo per chiudere a -6.

Più che soddisfatta a fine partita Chiara Lenna: “Questo avvio di stagione è tanta roba, perché finora siamo state brave a recuperare nei momenti dove magari eravamo in difficoltà e anche nelle partite più semplici abbiamo gestito tutto bene. Siamo lì in cima, si sta bene e cercheremo di rimanerci, anche adesso che arriva anche il bello con le partite importanti”. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-WARMOR GORLE 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)

LEGNANO: Lenna (L), Cerri, Valli, Carcano 7, Simonetta 15, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 9, Fantin 10, Mazzaro 11, Roncato, Broggio. Allenatore: Uma.

GORLE: Volleoni A. 4, Felappi 12, Manzoni, Nava 7, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini 3, Vukovic 1, Bolis (L), Vecchi 6, Teli (C) 5, Perletti, Colleoni G. Allenatore: Licata.