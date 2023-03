B1. La settima meraviglia della Bracco Pro Patria: a Gorle un’altra vittoria in rimonta

Magic moments: cantava così nel 1957 Perry Como, la colonna sonora più adatta per descrivere l’attuale situazione della Bracco Pro Patria nel campionato di B1 di volley femminile. Sono davvero momenti magici quelli che le ragazze di coach Brugnone stanno regalando ai loro tifosi, con un terzo posto in classifica nel girone B che non è più soltanto un caso. La formazione biancoblu ha sconfitto ieri la Warmor Gorle al PalaLovato che è diventato una nuova terra di conquista per le milanesi.

Non è stata comunque una serata facile, ma si sapeva che le bergamasche avrebbero gettato il cuore oltre l’ostacolo per cercare punti pesanti in chiave salvezza. Nel primo set non ha funzionato nulla in casa Pro Patria. Non si spiega altrimenti un parziale perso con troppa semplicità e le ospiti capaci di arrivare soltanto a 13 punti complessivi. Fortunatamente si è trattato di una parentesi, chiusa in fretta dalla Bracco nella seconda frazione di gioco che ha riequilibrato le sorti del match (25-20 il punteggio del set) e convinto le biancoblu che la settima vittoria di fila non era poi così impossibile. Il terzo e il quarto set hanno messo in mostra una Pro Patria concentrata e mai doma, come testimoniato dal doppio 25-16 che ha chiuso i giochi per il 3-1 definitivo.

Con questo ennesimo successo, la squadra è salita a quota 38 punti in classifica, a una sola lunghezza dal secondo posto e con una dote di 4 punti da gestire per difendere il gradino più basso del podio (l’Enercom Crema è ferma a 34). Per continuare a sognare bisognerà aspettare un’altra settimana, quando la Pro Patria tornerà a giocare al PalaNatta: avversaria di turno sarà un’altra formazione bergamasca, la Pallavolo Don Colleoni. Il tabellino del match:

WARMOR GORLE-BRACCO PRO PATRIA 1-3 (25-13, 20-25, 16-25, 16-25)

GORLE: Volleoni A., Felappi, Manzoni, Nava, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini, Vukovic, Bolis (L), Vecchi, Teli, Perletti, Colleoni G. All. Licata.

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone