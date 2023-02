B1: undicesima vittoria stagionale per la Focol Legnano, a Piacenza il successo arriva al tie-break

Sul campo di Piacenza è arrivata l'undicesima vittoria stagionale, un successo sudato nei cinque set contro la Volley Academy Piacenza per due punti che lasciano la Fo.Co.L Legnano a -4 da Costa Volpino, vincente a Cagliari, anch'essa al tie-break. L'esuberanza giovanile di Piacenza ha permesso alla compagine emiliana di rifarsi sotto dopo aver rincorso per i primi due set, conclusisi in modo deciso in favore di Legnano (12-25, 16-25), riuscendo così nell'impresa di riaprire definitivamente le sorti dell'incontro e prolungare la sfida al quinto. Legnano scende in campo nel primo set con Roncato al palleggio, Simonetta opposto, Banfi e Mazzaro in banda, Aliberti e Fantin al centro, con Lenna libero. Piacenza tiene duro nei primi scambi ma le biancorosse replicano e riescono a condurre i giochi (7-9) per poi inanellare un break che porta le Coccinelle a +9, grazie ad un muro compatto, andato a segno con Mazzaro, Roncato e Fantin e Simonetta (9-22), oltre ad attacchi assestati con intensità e precisione.

Aumentano gli errori da parte delle padrone di casa, le ospiti ne approfittano e chiudono agevolmente con 13 lunghezze di vantaggio. Secondo set ancora punto a punto nelle prime fasi (8-9) poi altro strappo legnanese: buon gioco al centro con Aliberti e Fantin abili a finalizzare, determinante anche la battuta molto pericolosa, oltre agli attacchi di Banfi ben pescata da Roncato che impensieriscono la retroguardia di casa (12-21). Coach Uma mischia le carte in tavola e due neo entrate, Broggio e Cavaleri, mettono la firma negli scampoli finali (16-25). Nella terza frazione avvio dirompente di una VAP gagliarda che vuole a tutti i costi riaprire le danze (4-1).

Legnano recupera l'equilibrio, si apre una fase punto a punto in cui le due squadre si rincorrono senza riuscire a trovare una fuga, nonostante un primo tentativo per la Fo.Co.L (13-17), prontamente annullato da Piacenza che prende fiducia spinta dai punti di Del Core e Piomboni, andando a conquistare il set finalizzando con precisione nelle concitate battute finali. Spinto dall'entusiasmo il team piacentino mantiene il ritmo alto (10-4), senza concedere inizialmente chance alle avversarie. Legnano però non vuole dare vita facile a Magnabosco&C così inizia un graduale rientro, con Simonetta protagonista dai 9 metri, insieme ai punti di Cavaleri, Aliberti e Mazzaro (entrambe a muro), e Carcano, per il -1 (19-18). Dall'altra parte Piomboni non perde vivacità offensiva e la sua squadra riesce a mantenere il minimo vantaggio che le consente di allungare la partita.

Il tie-break è combattuto e resiste la parità fino all'8-8, quando Aliberti ferisce la difesa della VAP Galbiati, dando il La al +4 legnanese, che porta anche le firme di Mazzaro e Simonetta. Altra reazione composta di Piacenza e in un lampo è 12-12 ma Legnano sprinta, allunga e trova al primo colpo il successo, con il muro di Broggio, appena entrata. Così Valentina Cavaleri a fine gara: "Vittoria sudata, sapevamo che giocare contro delle squadre così giovani è sempre ostico, loro sono molto brave, vanno tenute a bada, ci siamo riuscite nei primi due set, un po' meno dopo ma alla fine l'esperienza l'ha spuntata”. Il tabellino del match:

VOLLEY ACADEMY PIACENZA-FOCOL LEGNANO 2-3 (12-25, 16-25, 25-22, 25-23, 12-15)

PIACENZA: Gionelli 2, Pedrolli, Müller (L), Pierdonati 6, Della Corte, Fabbri 9, Piomboni 20, Gazzola (L), Ruggeri 12, Borri, Magnabosco (C) 4, Dodi, Viganò 9, Di Luzio. Allenatore: Mineo.

LEGNANO: Lenna (L), Carcano 2, Monni 1, Simonetta 12, Aliberti 6, Brogliato (L), Banfi 4, Cavaleri (C) 3, Fantin 10, Mazzaro 15, Roncato 2, Broggio 3. Allenatore: Uma.