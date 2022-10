Volley femminile B1, vigilia di campionato per la Focol Legnano

Manca sempre meno alla serata di domani, per l’esordio stagionale in campionato della Focol Legnano nel campionato di B1 di volley femminile. Il primo avversario sarà la Volley Academy Piacenza al PalaVolley di Legnano, per la precisione alle 20:30. I test match hanno messo in mostra finora dei buoni progressi per quel che riguarda la squadra.

Contro l’ISSA Novara, ad esempio è arrivata una bella vittoria per 5-2, tanto da far esprimere al ds Manuel Marigliano questo giudizio: “Considerando che è stata la prima uscita stagionale, che le ragazze hanno lavorato anche poco in situazioni di gioco negli allenamenti, devo dire che è andata bene, abbiamo girato tante formazioni, provando diverse situazioni. Proprio perché si trattava del primo appuntamento stagionale direi che è andata bene, siamo contenti”.

Molto positivi sono stati anche gli allenamenti congiunti con Dolcos Busnago e Tecnoteam Albese. Legnano è apparsa solida, dimostrando di non temere alcun avversario e di saper giocare sciolta e con tranquillità.