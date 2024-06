Da Basiglio alla Serie A: la 18enne Alexandra Ravarini sarà la vice di Serena Ortolani

Ben 19 anni di differenza: è questo il dato che emerge in modo evidente nel raffronto anagrafico tra Serena Ortolani, campionessa navigata ed esperta, ed Alexandra Ravarini, vicina ormai al suo debutto in Serie A. Le due giocheranno insieme nella prossima stagione, per la precisione nell’Omag Marignano di cui Serena è una vera e propria bandiera. Definire la classe 2005 originaria di Basiglio una semplice vice, però, è limitativo.

Alexandra proviene dal Volley Garlasco e ha sfiorato in questi giorni la promozione in A2. Ravarini ha iniziato a giocare pallavolo all’età 8 anni nel Basiglio Volley. Nel 2019, ha partecipato alle Kinderiadi con la selezione di Milano-Monza-Lecco, vincendo il torneo e dimostrando tanta grinta e talento. Nella stagione 2019-2020 Alexandra è passata al Visette dove ha giocato tre campionati: eccellenza under 16 e under 18, serie C e B1. Nel campionato 2022-2023, nella collaborazione Visette-Busnago, ha disputato la serie B1 e l’under 18, continuando a crescere e a perfezionarsi come opposto.

Queste sono le sue prime impressioni a pochi mesi dall’atteso debutto in Serie A: “Sono molto contenta e ringrazio la società per questa bellissima opportunità, è un sogno che si avvera quello di essere riuscita ad arrivare a giocare a un livello così alto e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso e di imparare sempre di più da tutte le mie nuove compagne. Il livello della squadra è alto, con giocatrici di grande esperienza e di alto livello tecnico. Da atleta giovane, spero di riuscire a dare il mio contributo e sono pronta a mettermi a disposizione dello staff per poter crescere insieme”.