Biella - Focol Legnano, i commenti. Fantin: "Partita strana", Broggio: "L'abbiamo portata a casa"

Al termine del match tra la Prochimica Virtus Biella e la Focol Legnano ecco le voci biancorosse.

Sara Fantin: “È stata una partita strana perché passare da due set perfetti a commettere vari errori ci ha spiazzate, avevamo tutto sotto controllo poi abbiamo subito il 2-2. Ci siamo poi ovviamente riprese nel tie break, dove abbiamo tirato fuori il carattere che ci è mancato nei due set precedenti”.

Elisa Broggio: “I primi due set sono stati perfetti, siamo entrate con la testa e la grinta giuste, il terzo è stato un attimo di stop, mentre nel quarto le abbiamo fatte gasare, poi nel quinto non c'è stato nulla per nessuno, siamo partite col piede giusto e l'abbiamo portata a casa. Tra sette giorni torniamo a giocare a Legnano, dopo due trasferte, e siamo contente, non vedo l'ora di affrontare una bellissima partita fra le mura amiche”.



Prochimica Virtus Biella-Fo.Co.L Volley Legnano 2-3

(18-25, 17-25, 25-16, 25-12, 13-15)

Prochimica Virtus Biella: Graziola, Mariottini 4, Gallina 8, El Hajjam 17, Briondi 8, Frascarolo, Colombo (L), Mo 16, Diego 7, Marzanati, Zecchini 12, Arapi. Allenatore: Colombo. Assistente: Dettorre.

Note: 8 ace (12 errori in battuta), 52% in ricezione (27% perfetta), 35% in attacco, 15 muri.



Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna (L), Pozzi, Valli 12, Venegoni, Simonetta 6, Frigo 16, Brogliato (L), Marini, Bonato, Cavaleri 5, Fantin 10, Mazzaro 9, Roncato 3, Broggio 1. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.Note: 5 ace (11 errori in battuta), 65% in ricezione (35% perfetta), 30% in attacco, 11 muri.