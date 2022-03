Altro big match per le Coccinelle attese dalla trasferta di Volpiano

Messa in cascina la straordinaria vittoria su Palau, la Fo.Co.L di Luigi Uma si è preparata con attenzione per l'intera settimana in vista di un altro importantissimo incontro, quello che vedrà le Coccinelle impegnate, sabato sera, contro Volpiano, per il return match della gara di andata, giocata solo poche settimane fa al PalaVolley di Legnano.

Cavaleri e compagne affronteranno dunque quella che, calendario alla mano, sarebbe dovuta essere l'ultima giornata di campionato, la n.22, mentre all'appello ne mancano ancora cinque, a causa dei numerosi rinvii di gennaio per l'emergenza Covid.

Quella di Volpiano rappresenta la quasi immediata occasione di replica, dopo il successo al quinto set delle piemontesi a Legnano: le biancorosse, al secondo posto in classifica, sono appena 1 punto sopra alla Savis Cargo Broker, per cui, se si vuole mantenere la posizione, mettendo così altra benzina nel motore che tiene la Fo.Co.L saldamente in zona play-off, bisogna tornare a casa con punti importanti in saccoccia.

Sono quattro le sconfitte in campionato per Volpiano, contro 13 successi, al pari di Legnano che, dal canto suo, ha rimediato più punti dalle gare prolungate al tie-break, da lì il vantaggio in classifica.

"Il cammino della squadra fin qui è stato esemplare - ci dice la dirigente Ilaria Nebuloni - e la vittoria su Palau rappresenta soltanto l'apice di tutto il lavoro svolto dalla squadra e dallo staff in questa stagione. Quando si lavora sodo i risultati arrivano, si scende in campo soltanto per il raccolto. La parola sazietà non fa parte del nostro vocabolario: l'obiettivo è ottenere sempre il massimo, per questo affrontiamo la trasferta di Volpiano con grande determinazione. Sappiamo che l'avversario sarà ostico, ce lo ha già dimostrato a Legnano, ma abbiamo le qualità e le doti, tecniche e mentali, per fare bene".



La gara è in programma sabato 26 marzo alle ore 20.30.