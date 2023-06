Pallavolo, il trionfo nella Del Monte®Junior League e la prossima stagione: il punto di Claudio Bonati

E’ forte il sentimento di soddisfazione e gioia in casa Consorzio Vero Volley per l’ultimo trionfo stagionale: la conquista della prima Del Monte®Junior League, alzata dall’Under 20 della Vero Volley Monza a Civitanova Marche. Il primo posto nella competizione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A e riservata alle formazioni giovanili dei suoi Club, è stata la ciliegina sulla torta di una annata sportiva di gioie.

La seconda Finale Scudetto della Vero Volley Milano, capace di arrivare anche in Finale di Coppa Italia e qualificarsi per la terza stagione di fila alla CEV Champions League e per la prima alla Finale di Supercoppa Italiana, ed il ritorno in Europa della Vero Volley Monza, in grado di vincere i Play Off 5° posto grazie al sorriso in Finale contro Perugia.

Su questi temi, oltre alla presentazione del nuovo roster e degli obiettivi per la prossima stagione, è intervenuto il direttore sportivo del Consorzio Vero Volley, Claudio Bonati, estremamente felice del lavoro svolto da atleti e staff in questa lunga ed emozionante annata sportiva.

Per il Vero Volley si tratta del terzo trofeo nazionale con le sue giovanili dopo il titolo di Campione d'Italia Under 16, alle Finali Nazionali di categoria nella stagione 2017/2018, e quello della Girl League 2018, manifestazione organizzata dalla Lega Volley Femminile per le giovanili dei Club di Serie A, con la Saugella Monza.