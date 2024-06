La meglio gioventù della Bracco Pro Patria: Under 14 da stropicciarsi gli occhi

La gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Questa frase della canzone “Bandiera gialla” di Gianni Pettenati sembra essere stata scritta su misura per la stagione 2023-2024 della Bracco Pro Patria. Certo, il colore che ha reso immortale il brano non fa parte del club milanese ma poco importa, ormai bisogna parlare di una vera e propria eccellenza per quel che riguarda il settore giovanile pallavolistico. L’ulteriore conferma è arrivata non molti giorni fa, direttamente da Cesena per la precisione.

La società biancoblu ha preso parte alle Finali Nazionali Under 14 in programma proprio nella località romagnola, facendo un figurone. Non c’è un altro termine per descrivere quello che hanno fatto le giovanissime guidate in panchina da Donato Maggipinto. In effetti il terzo posto di questa categoria è arrivato dopo l’oro del 2022 e la sesta piazza dell’edizione 2023. A impreziosire il gradino più basso del podio ci ha pensato il fatto che la Bracco Pro Patria è stata la miglior formazione di tutta la Lombardia a questi livelli (non a caso ha conquistato il titolo regionale), senza dimenticare che alle sue spalle si sono piazzati club blasonati come l’UYBA Busto Arsizio, il Volleyrò Casal De’ Pazzi e la Savino del Bene.

Tra l’altro le emozioni infinite regalate da queste ragazze sono andate di pari passo con i titoli individuali, nello specifico il premo come miglior palleggiatrice delle Finali Nazionali che è andato a Lucrezia Fortunato, convocata più volte in vista della formazione della Selezione Regionale Femminile che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2024. Lo stesso discorso sulle convocazioni va fatto per Marta Arosio che è anche il capitano di questa Under 14 così promettente. Sarà il Comitato Territoriale FIPAV di Milano Monza Lecco ad ospitare il Trofeo dei Territori 2024.

Sabato 8 e domenica 9 giugno Milano diventerà quindi il centro di gravità della prestigiosa manifestazione che coinvolgerà anche altri Comuni dell’hinterland meneghino. Il contributo della Bracco Pro Patria sarà dunque determinante, senza dimenticare le altre atlete che sono salite sul podio nazionale: Laura Vivian Aveta, Martina Di Ianni, Giorgi Charlotte Conga Espinoza, Sara Iovane, Alice Pandolfi, Laura Ricchiuti, Alessandra Rizza, Beatrice Taglia. Un cenno, infine, lo meritano il secondo allenatore Fabrizio Re, il team manager Achille Piva e la direzione sportiva di Max Capitanio.