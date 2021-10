Buona la prima per la Focol Legnano, Agil ko 3-2

Prima sfida delle coccinelle in serie B1 e prima vittoria conquistato. In trasferta in terra piemontese, ovvero sul parquet della Igor Agil Volley Novara, la Focol Legnano la spunta al tie break 2-3 (25-19; 25-18; 16-25; 21-25; 14-16) dopo essere state sotto addirittura 2-0. Nella rimonta avversaria le Igorine hanno cercato di rimanere sempre agganciate con rimonte importanti.

In campo ci sono, tra le fila novaresi, Sassolini H. in regia e Ferravante opposto, Pandolfi e Palazzi al centro, Bosso e Sassolini V. schiacciatrici e Maiezza libero. Iniziano bene le Igorine (3-1 e 5-2), fanno sentire il muro (7-4) e sull’11-6 è pausa per Legnano. Le ospiti accorciano 12-9, è ancora una bella giocata a muro a mettere le distanze (16-12), Pandolfi va per il 19-13 e sul 20-15 è ancora pausa Legnano. Ferravante e Palazzi siglano il 24-17, Legnano annulla due setball ma poi finisce 25-19.

Dopo il 2-2 iniziale, è Sassolini V. a scappare (6-3), Legnano accorcia 6-5, le Igorine allungano di nuovo fino al 10-6; cerca di rimanere in scia l’avversaria, ma le trecatesi corrono e fissano il 16-11; dopo un lungo scambio è Ferravante a sfruttare il mani out (18-13) e le Igorine sono brave a tenere sempre un po’ di stacco (25-18).

Ancora un buon avvio casalingo (2-0), poi è scambio punto a punto (4-4), fino a quando Legnano prima impatta 8-8 poi sorpassa 8-10; le Igorine fanno ancora sentire il muro, è poi Pandolfi con un ace a pareggiare ancora 11-11; questa volta Legnano allunga un po’ di più (12-15) e sul 13-17 Ingratta chiama la pausa; un ace avversario vale il 13-20, le Igorine annullano un setball, poi finisce 16-25.

Avvio del quarto set fotocopia del terzo (2-1, poi 8-8); sul 9-12 è ancora pausa per casa; Legnano tocca il 10-14, ecco pronto un mini parziale di 4-0 carico di energia che vale il 14-14 e la pausa avversaria. Bosso e Pandolfi sorpassano (17-15), poi è parità 17-17 e si procede punto a punto fino al 19-21; Legnano sfrutta l’esperienza e chiude 21-25.

Il tie break è una vera battaglia, le Igorine si portano in vantaggio 6-3, Legnano chiama la pausa e rimonta 6-5. Si procede punto a punto fino al 10-10, quando le Igorine piazzano un importante parziale che vale il 13-10 ma non basta perchè Legnano "tiene botta" e confeziona la rimonta perfetta in un finale tirattissimo: alla fine sarà 14-16.

Agil Igor Volley–Focol Legnano: 2-3 (25-19; 25-18; 16-25; 21-25; 14-16)

Igor: Brandi, Sassolini V. 11, Coccoli ne, Valsecchi ne, Bosso 21, Sassolini H. 6, Maiezza (L), Garavaglia (L) ne, Galliano 3, Palazzi 12, Giorgetta 2, Perfetto, Pandolfi 15, Ferravante 12. All. Ingratta.

Legnano: Lenna (L), Valli 17, Venegoni ne, Simonetta 12, Frigo 17, Brogliato (L), Bonato ne, Cavaleri 5, Mazzaro 10, Roncato 3, Broggio 7. All. Uma.