For The Love Of The Game, apre la Campagna Abbonamenti 2023/2024

La stagione 2023/2024 del Consorzio Vero Volley promette grandissime emozioni. Dopo l’enorme successo della presentazione dei roster delle due prime squadre del prossimo anno (riguarda qui la diretta dell'evento), tutti i tifosi sono ora impazienti di vedere i campioni Vero Volley in campo!

La Campagna Abbonamenti 2023/2024 è ufficialmente aperta! Come per l’anno passato, l’abbonamento alla stagione 2023/2024 comprende tutte le gare casalinghe di campionato, coppe europee (escluse finali o Final Four in sede terza), playoff e Coppa Italia (esclusa Final Four).

Inoltre a tutti gli abbonati sarà fornita una sciarpa del tifoso e un buono da 10€ valido per l’acquisto di una maglia replica (cumulativo con lo sconto Vero Volley Club!).

Chi acquista l’abbonamento di Serie A1 Femminile riceverà inoltre un codice speciale per comprare l’abbonamento di SuperLega Maschile nello stesso settore al 50% di sconto.

Sono aperte anche tariffe per i nuclei familiari che comprendono l’acquisto di due abbonamenti a tariffa intera con terzo e quarto abbonamento al 50% di sconto.

Per gruppi familiari maggiori di quattro persone è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com.



Ecco di seguito tutti i dettagli su tariffe, date e modalità di acquisto:

Non tutti i settori degli impianti saranno disponibili all’acquisto.



La speciale tariffa “Stellars” si riferisce alle tifoserie organizzate di Serie A1 Femminile e SuperLega Maschile in Tribuna Blu.

All’uscita dei calendari ufficiali di Serie A1 Femminile saranno disponibili all’acquisto degli speciali “Pacchetti Pullman” per raggiungere l’Allianz Cloud partendo dall’Arena di Monza (100€ per l’intera stagione, 10€ a singola partita).



DAL 21 GIUGNO AL 4 LUGLIO | PRELAZIONE PER EX-ABBONATI E TESSERATI

Se ti sei abbonato alla stagione 2022/2023 puoi sfruttare un periodo di prelazione per acquistare l’abbonamento della prossima stagione. L’iniziativa è aperta anche ai tesserati Vero Volley: due settimane intere per assicurarti un posto e goderti il grande spettacolo della pallavolo di Serie A!



Ogni ex-abbonato o tesserato potrà far sottoscrivere ad un amico un altro abbonamento alla tariffa dedicata. I codici necessari all’acquisto dell’abbonamento con tutte le informazioni sulle modalità di pagamento sono stati inviati via mail (o tramite contatto diretto), controlla la tua casella di posta elettronica.

Tutti gli abbonati alla passata stagione hanno diritto alla tariffa “Ridotto”. I tesserati Vero Volley, Vero Volley Network e la tifoseria organizzata hanno diritto alla tariffa “Special”.

Finito il periodo di prelazione, si potrà continuare ad acquistare l’abbonamento alla tariffa dedicata con i codici ricevuti via email.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mail dedicata abbonati@verovolley.com.



DAL 1 AL 4 LUGLIO | FLASH PRELAZIONE PER ISCRITTI AL VERO VOLLEY CLUB

Una grande novità di questa stagione: tutti gli iscritti al Vero Volley Club avranno uno speciale periodo di prelazione dedicato, che anticipa la vendita libera. Per sfruttare questo periodo basta iscriversi al Vero Volley Club, è semplice e gratuito!

Ogni iscritto al Vero Volley Club potrà far sottoscrivere ad un amico un altro abbonamento alla tariffa dedicata.

I codici necessari all’acquisto dell’abbonamento con tutte le informazioni sulle modalità di pagamento saranno inviati via mail l’1 luglio a tutti gli iscritti al Vero Volley Club.

Tutti gli iscritti al Vero Volley Club hanno diritto alla tariffa “Ridotto”. Finito il periodo di prelazione dedicato, si potrà continuare ad acquistare a tariffa ridotta con i codici ricevuti via email.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mai dedicata verovolleyclub@verovolley.com.



DAL 5 AL 28 LUGLIO | PRIMO PERIODO DI VENDITA LIBERA

Mercoledì 5 luglio apre la vendita libera degli abbonamenti a tutti i tifosi, questo primo periodo di campagna si concluderà venerdì 28 luglio.



DAL 22 AGOSTO AL 22 OTTOBRE | SECONDO PERIODO DI VENDITA LIBERA

A partire da martedì 22 agosto partirà il secondo periodo di vendita libera degli abbonamenti che finirà alla seconda partita casalinga delle squadre Vero Volley, il 22 ottobre circa.



INFO UTILI

Per acquistare gli abbonamenti online si dovrà accedere al circuito Vivaticket da questa pagina. Inoltre lo sportello della biglietteria dell’Arena di Monza sarà aperto nei seguenti giorni:

Giovedì 22 giugno, dalle 12 alle 14

Giovedì 29 giugno, dalle 12 alle 14

Giovedì 6 luglio, dalle 12 alle 14

Giovedì 13 luglio, dalle 12 alle 14

Giovedì 20 luglio, dalle 12 alle 14

MODALITÀ DI ACQUISTO SERIE A1 FEMMINILE

La prossima stagione circa il 70% delle partite di Serie A1 Femminile verranno giocate all’Allianz Cloud di Milano, le restanti si disputeranno all’Arena di Monza; per la procedura di acquisto dell’abbonamento di Serie A1 Femminile si dovrà pertanto scegliere il proprio posto all’Allianz Cloud, sarà poi assegnato un posto equivalente, o migliore, all’Arena di Monza che verrà comunicato via mail dopo qualche giorno dall’acquisto (in caso di acquisto multiplo è quindi richiesto l’inserimento di tutte le email dei destinatari). A tutti gli abbonati alla stagione 2022/2023 verrà possibilmente mantenuto lo stesso posto della passata stagione.

Ecco di seguito i settori equivalenti tra Allianz Cloud e Arena di Monza:



Primo Anello Stuparich = Tribuna Rossa Est

Primo Anello Lido = Tribuna Rossa Ovest

Primo Anello Cremosano = Tribuna Blu

Primo Anello Elia = Tribuna Verde

Secondo Anello Stuparich = Tribuna Gialla Est

Secondo Anello Cremosano = Tribuna Blu “Stellars”



I tifosi diversamente abili hanno diritto all’ingresso gratuito e potranno portare un accompagnatore anch’esso a tariffa omaggio. Per approfondimenti è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com. Si ricorda che l’ingresso per i bambini nati dal 1 gennaio 2018 è gratuito, ma senza possibilità di posto a sedere.