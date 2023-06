Pallavolo serie A1, il Consorzio Vero Volley vara la campagna abbonamenti

Mancano ancora diversi mesi all'inizio dei campionati di serie A1 maschile e femminile, ma il Consorzio Vero Volley inizia già a muoversi. La società guidata dal presidente Alessandra Marzari ha varato la campagna abbonamenti 2023/24, che si aprirà mercoledì 21 giugno 2023.

Come per la stagione appena trascorsa nel pacchetto saranno comprese tutte le gare casalinghe di campionato, coppe europee (escluse finali o Final Four in sede terza), playoff e Coppa Italia (esclusa Final Four).

Tutte le tariffe e i dettagli saranno resi noti a partire dalla suddetta data.

Ecco di seguito date e modalità di acquisto:

DAL 21 GIUGNO AL 4 LUGLIO | PRELAZIONE PER EX-ABBONATI, TESSERATI E VOLONTARI

Tutti gli abbonati alla stagione 2022/2023 possono sfruttare un periodo di prelazione per acquistare l’abbonamento della prossima stagione. L’iniziativa è aperta anche ai tesserati e ai volontari: due settimane intere per assicurarti un posto e goderti il grande spettacolo della pallavolo di Serie A!

Ogni ex-abbonato, tesserato o volontario potrà far sottoscrivere ad un amico un altro abbonamento al prezzo di prelazione.

I codici necessari all’acquisto dell’abbonamento, con tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, saranno inviati via mail il 21 giugno a tutti i tesserati ed ex-abbonati.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mail dedicata abbonati@verovolley.com.

DAL 1 AL 4 LUGLIO | FLASH PRELAZIONE PER ISCRITTI AL VERO VOLLEY CLUB

Una grande novità di questa stagione: tutti gli iscritti al Vero Volley Club avranno uno speciale periodo di prelazione dedicato, che anticipa la vendita libera. Per sfruttare questo periodo basta iscriversi al Vero Volley Club, è semplice e gratuito!

Ogni iscritto al Vero Volley Club potrà far sottoscrivere ad un amico un altro abbonamento al prezzo di prelazione.

I codici necessari all’acquisto dell’abbonamento, con tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, saranno inviati via mail l’1 luglio a tutti gli iscritti al Vero Volley Club.

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mail dedicata verovolleyclub@verovolley.com.

DAL 5 AL 28 LUGLIO | PRIMO PERIODO DI VENDITA LIBERA

Mercoledì 5 luglio apre la vendita libera degli abbonamenti a tutti i tifosi, questo primo periodo di campagna si concluderà venerdì 28 luglio.

DAL 22 AGOSTO AL 22 OTTOBRE | SECONDO PERIODO DI VENDITA LIBERA

A partire da martedì 22 agosto partirà il secondo periodo di vendita libera degli abbonamenti che finirà alla seconda partita casalinga delle squadre Vero Volley, il 22 ottobre circa.

MODALITÀ DI ACQUISTO

Per acquistare gli abbonamenti online si dovrà accedere al circuito Vivaticket da questa pagina.

Inoltre lo sportello della biglietteria dell’Arena di Monza sarà aperto nei seguenti giorni:

Giovedì 22 giugno, dalle 12 alle 14

Giovedì 29 giugno, dalle 12 alle 14

Giovedì 6 luglio, dalle 12 alle 14

Giovedì 13 luglio, dalle 12 alle 14

Giovedì 20 luglio, dalle 12 alle 14

Per informazioni o necessità è possibile contattare l’indirizzo mail biglietteria@verovolley.com.