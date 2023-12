Serie A1 femminile, sul magic moment dell'Allianz Vero Volley c'è anche la firma di Candi

Quel 5 novembre sembra oramai lontanisssimo. Da quel giorno l'Allianz Vero Volley Milano non ha più assaporato il sapore amaro della sconfitta: lo score parla di sei vittorie di fila in campionato e di quattro in Champions League, ivi compresa quella di Istanbul.

Morale della favola le rosa sono al secondo posto in classifica in A1, cosa che in pochi avrebbero scommesso dopo l'1-3 subito da Conegliano che aveva suscitato non pochi malumori, e al primo assoluto nel girone della massima competizione europea, con vista dunque sui quarti di finale. Va sottolineato comunque che la posizione nella regular season può essere ulteriormente consolidata visto che questa sera si sfideranno le due terze, Scandicci e Novara, in un posticipo che promette scintille.

Nel 3-0 con cui le milanesi hanno sconfitto Cuneo in poco più di un'ora dando l'ennesima prova di forza di quest'ultimo periodo spicca la prova di Sonia Candi, sempre più preziosa nell'economia del gioco di questa squadra. La centrale nativa di Faenza ha risposto alla grande, e non certamente per la prima volta, alla chiamata di coach Gaspari mettendo a segno 12 punti di cui 5 a muro e 1 al servizio. Numeri che le sono valse il premio MVP alquanto meritatissimo.

Queste le sue parole al termine della partita: "Quella di oggi (ieri ndr) è stata una vittoria molto importante, su di un campo in cui poteva essere molto difficile portare a casa i tre punti. Siamo state brave ad aggredire la partita, soprattutto nel secondo e terzo set, rimanendo concentrate in ogni momento. Sono felice del nostro gioco, abbiamo spinto dall’inizio alla fine: ora testa alla prossima partita con Firenze".

Il prossimo step

L'Allianz Vero Volley avrà finalmente modo di tirare un po' il fiato dopo un periodo "terribile" a livello fisico e mentale, non certo dal punto di vista dei risultati. Ci darà un'intera settimana per preparare la trasferta di Firenze di domenica prossima (ore 17). Match da giocare al massimo delle proprie possibilità in quando Il Bisonte è stato capace ieri di sconfiggere l'ostica Chieri e dovrà pertanto difendere l'ottavo posto. In più giocare a Palazzo Wanny non è facile per nessuno. La vetta sembra appannaggio di Conegliano, ma terminare seconde, specie per avere più chance di giocarsi un'altra finale, stavolta di Coppa Italia.