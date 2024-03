A Carugate la pallavolo viene in soccorso dei ragazzi a rischio sociale

Ci sarà anche l’ambassador Andrea Lucchetta al taglio del nastro ufficiale di Advan+AGE, innovativo progetto di inclusione sociale attraverso la pallavolo, partito nel mese di febbraio. L'inaugurazione è prevista lunedì 25 marzo alle 15 al Palasport di Carugate (MI) e sarà una giornata di celebrazione dell'inclusione. Un seme che arriva da lontano, da un’iniziativa di respiro europeo, ma che atterra in Lombardia, vicino a Milano, coinvolgendo una squadra di pallavolo mista di ragazzi e ragazze a rischio sociale dai 10 ai 16 anni.

I giovani coinvolti potranno trovare, nello sport, un'occasione di aggregazione, dialogo e amicizia, superando barriere di tipo sociale e verranno allenati dal coach federale Mario Barbero, che ha elaborato metodologie finalizzate a questi obiettivi. Il progetto, approvato e finanziato dall’Unione Europea, proposto dalla Federazione Turca di Pallavolo, è organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, con l'aiuto del Comitato Regionale Lombardia.

Ci sarà il supporto fondamentale di Ad Astra Volley, società di Sesto San Giovanni che ha voluto fortemente un progetto di inclusione sociale tra i propri tesserati, con il coinvolgimento della comunità di Novegro di Segrate e del parroco Don Norberto Brigatti, da tempo impegnato nella riqualificazione di un territorio con diverse criticità. Advan+AGE prevede un totale di 32 allenamenti, ma anche altri aspetti educativi, come l’approccio a una corretta alimentazione e il rispetto per l’ambiente. Si concluderà a maggio e poi potrà essere proposto ad altre società, sportive e non.