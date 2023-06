Superlega, Catania alla corte della Powervolley Milano

Si tinge ancora d’azzurro il cielo dell’Allianz Milano. Il libero Damiano Catania è un nuovo giocatore di coach Roberto Piazza per la stagione 2023/2024. Nato in Sicilia il 28 marzo di 22 anni fa, Catania è da qualche anno uno dei maggiori talenti nazionali e internazionali nei fondamentali di difesa e di ricezione. Cresciuto nel florido vivaio di Castellana Grotte, che lo ha visto debuttare giovanissimo prima in B2 e poi in A2, ha poi giocato nella serie cadetta a Leverano, Santa Croce e Cuneo, prima del debutto nel massimo campionato italiano sponda Piacenza e Cisterna.

Per lui si tratta quindi del terzo cambio di maglia in altrettante stagioni di Superlega. In bacheca ha già un Mondiale under 19 e uno under 21, oltre a un oro europeo under 22 e argento europeo under 20. Scelto dal commissario tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi nella rosa allargata impegnata nella VNL, Damiano da ieri è impegnato in un mini collegiale a Cavalese agli ordini di Massimo Caponeri, Vincenzo Fanizza (tecnico anche della nazionale U22) e Luca Leoni.