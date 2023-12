Centro Pavesi di Milano, amichevoli in vista per le Nazionali Under 18 e Under 20

Stanno per terminare i propri ritiri le nazionali giovanili azzurre in vista dei Tornei Wevza, manifestazioni in programma a inizio gennaio che metteranno in palio un posto nelle rispettive rassegne continentali di categoria. Per testare le proprie condizioni in vista dei tornei di qualificazione le tre nazionali azzurre (Under 18 femminile, Under 18 maschile e Under 20 femminile) saranno impegnate in questi giorni in diverse amichevoli. La nazionale Under 18 maschile di Monica Cresta, al lavoro in questi giorni presso il CPO Giulio Onesti di Roma, affronterà i pari età della Bulgaria in tre test match in programma oggi e domani alle 18.30 e sabato 30 alle ore 10.30.

Terminato il lavoro a Roma, il gruppo azzurro volerà alla volta di Francoforte (Germania) dove dal 2 all’8 gennaio prenderà ufficialmente il via il Torneo Wevza. Proseguono la preparazione al Centro Pavesi di Milano anche le nazionali Under 18 e Under 20 femminili. La formazione Under 18 di coach Michele Fanni, oggi alle ore 19, affronterà il Volley Garlasco, squadra che milita in B1, mentre le azzurrine Under 20 di Gaetano Gagliardi sabato 30 dicembre alle ore 15 saranno impegnate contro la Tecnoteam Albese, club di A2.

Dal 3 al 7 gennaio la nazionale Under 18 sarà protagonista al Wevza a Herentals (Belgio), mentre il gruppo Under 20 raggiungerà Ragusa dove il 3 gennaio alle ore 19 esordirà nel Wevza contro la Francia.