Centro Pavesi di Milano: la Nazionale Under 18 perde 3-1 l'amichevole contro il Garlasco

Allenamento congiunto al Centro Pavesi di Milano per le Garlacti Girls del Volley Garlasco. Contro la selezione nazionale dell’Italia Under 18 sono state le pavesi ad aggiudicarsi il confronto per 3-1, concedendo poi alle Azzurrine un quinto set extra. Si tratta della fase finale della preparazione per quel che riguarda le ragazze guidate in panchina da coach Michele Fanni.

Dal 3 al 7 gennaio la nazionale Under 18 sarà protagonista al Wevza a Herentals (Belgio) per prendere parte al Torneo Wevza, manifestazione che mette in palio un posto nella rassegna continentale di categoria. Per la sessione di lavoro il tecnico federale Michele Fanni ha convocato 18 atlete: Asia Spaziano, Beatrice Spada, Stella Cornelli (Sc.Pall. Anderlini), Caterina Schillkowski (Volley Academy Piacenza), Vanessa Hernandez Suarez, Carola Bonafede (Volleyrò CDP Roma), Caterina Peroni, Ludovica Tosini, Stella Caruso, Rebecca Aimaretti, Giulia Colleoni, Perla Massaglia, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari (Club Italia), Gaia Novello, Elisa Corbanese, Sofia Moroni (Imoco Volley), Veronica Quero (Team Conegliano Volley).

Lo staff sarà composto da: Michele Fanni, Giovanni Galesso, Lorenzo Abbiati (Allenatori), Lorenzo Maggiori (Medico), Virginia Braghieri, Simone Mencaccini (Preparatore Atletico), Tania Zambon (Scoutman), Andrea Croce (Team Manager).