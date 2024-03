Champions League, il golden set fa esultare l'Allianz Vero Volley: il sogno diventa realtà

L'epilogo è stato a dir poco romanzesco, ma alla fine a gioire è stata l'Allianz Vero Volley Milano. E questo è l'aspetto più importante.

La squadra di Marco Gaspari, al termine di una partita in cui è accaduto veramente di tutto (ed era molto prevedibile, visto che l'avversario era tutto fuorchè disposto a mollare), è riuscita a realizzare il grande sogno, ovvero quello di poter disputare la finalissima di Champions League alla terza partecipazione assoluta, e ora attende il nome della rivale che si conoscerà domani quando l'ultimo pallone dell'altra semifinale tra Eczacibasi e Conegliano sarà caduto (le italiane partono dal 3-2 del PalaVerde).

Il Fenerbahce, come nelle previsioni, si è rivelato davvero un osso durissimo, per nulla disposto a cedere prima del tempo. La sua proverbiale "garra" gli ha consentito di azzerare in quattro set il gap dell'andata, grazie soprattutto alle sue stelle più temute, ovvero Melissa Vargas (29 punti con 5 ace), di professione opposto, e Arina Fedorovtseva (25 punti, 5 ace), schiacciatrice. Inevitabile la coda del golden set, che per fortuna ha sorriso alle rosa, trascinate davvero da una super Paola Egonu (35 punti con il 49% in attacco, con 1 muro e 1 ace). Numeri stratosferici che sono bastati per la qualificazione.

Una nota di merito va riservata ad Alessia Orro, che malgrado non fosse chiaramente al top dopo l'infortunio di sabato, non è voluta mancare all'appuntamento e, da vero capitano, ha dato il solito fondamentale contributo per il raggiungimento di questo storico ed importantissimo risultato.

Per circa un mese e mezzo la massima competizione europea può attendere. Le attenzioni si spostano sulla lotta per il secondo posto in regular season, che vedrà come ultima tappa la trasferta di Vallefoglia (domenica 24 marzo ore 17).

La partita

Il sestetto iniziale prevede dunque Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Cazaute, Rettke-Folie come centrali e Castillo libero.

Le canarine devono spingere giocoforza e lo fanno con Fedorovtseva (7-4); il pari con l'ace di Cazaute e il mani out di Egonu (8-8). Turno al servizio vincente per il Fener, che si porta sul 13-9; successivamente nuovo allungo di quest'ultimo (16-9). Egonu, ben servita da Prandi, prova a dare nuove speranze alle rosa (19-14), ma non c'è nulla da fare: il primo set si chiude con netto 25-15 per la squadra del Bosforo.

L'inizio della seconda frazione ricalca fedelmente quello precedente. A spezzare l'equilibrio stavolta è Melissa Vargas

(10-6). Daalderop prova a rispondere (15-11), ma le turche allungano ancora sul 18-12. Folie ed Egonu ci riprovano (18-15), ma anche questa volta non sembra esserci nulla da fare (23-18). Qui però avviene qualcosa di prodigioso: Egonu ed Heyrman a muro riportano Milano sotto (23-21), la numero 18 rende più concreta l'ipotesi di una rimonta (23-22). Il Fener costruisce due set ball (24-22), ma prima Egonu e poi Heyrman, quest'ultima ancora a muro, riescono nell'impresa di annullarli entrambi (24-24). Si va ai vantaggi, decisi dalla diagonale stretta di Sylla e ancora un muro di Heyrman per il 26-28 finale.

Il set vinto quando sembrava perso dovrebbe dare la spinta alle milanesi, che pure ripartono bene con Sylla (0-2), ma le turche sanno di non poter deludere i 7000 del loro palazzetto. Così mettono a segno il break del 7-4, Cazaute indovina però l'ace dell'8-7. Ennesimo muro di Heyrman per il 13-14, ma non si può stare tranquilli in quanto il Fener ribalta tutto (18-15). Reazione rosa con Folie, implacabile a muro per il 19 pari, ma non basta perchè le padrone di casa riescono a rimettere in modo deciso il naso avanti (23-21). La sorte è segnata: Ana Cristina segna il 25-22 e tutto è nuovamente da rifare.

La strada si fa difficile perchè le turche ripartono di slancio (3-0). Egonu firma il 6-5, Fedorovtseva allarga il distacco sul 13-10. Il muro ed il servizio inizia a funzionare e Milano ribalta la situazione (13-14). Il muro di Heyrman determina il 15-17, ma dura poco: Vargas si accende e con tre punti di fila (di cui due aces) capovolge tutto (18-17). Egonu dal canto sua si dimostra mai doma (20-22), ma quanto accade nel finale della quarta frazione grida davvero vendetta. Nuovo break turco per il 23-22, chiusura di Fedorovtseva con la bomba del 25-23.

Morale della favola, c'è l'appendice del golden set. Che inizia nel migliore dei modi per le italiane, che scattano sullo 0-2 con Cazaure ed Egonu. Sylla fa muro ed è 1-4. Vargas non ci sta (7-6), ma Milano riesce comunque ad andare al cambio di campo (7-8). Al rientro in campo gli episodi spartiacque: due diagonali di Cazaute valgono l'8-10, Egonu trova le mani del muro per il 9-12. Un'azione simile vale l'11-15 e una gioia incontebile. Le rosa portano a termine l'impresa e vanno in finale. Più che meritatamente per quanto si è visto nell'arco delle due gare.

I commenti dei protagonisti

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): “Le ragazze oggi hanno avuto tantissimo coraggio. Davanti a noi abbiamo trovato una squadra che ha messo a segno ben 14 ace. Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima, infatti alla fine del quarto set ho detto che ormai eravamo abituati a soffrire. La squadra, nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel Golden Set è cresciuta di punto in punto. Volevo fare anche un grande plauso allo staff medico, perché Alessia (Orro ndr) non avrebbe potuto scendere in campo, ma grazie allo staff lo ha fatto e ha lottato come una leonessa; sia lei che Helena (Cazaute ndr), anche lei in grossa difficoltà fisica dopo l’ultima partita. Un applauso a tutti: arrivare in finale non è mai facile, figuriamoci quella di Champions League. Adesso abbiamo poco tempo per riposare, ma queste ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro”

Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano): “Sono veramente fiera: non ho parole. Siamo state brave nell’ultimo set a rimanere lucide, ad avere coraggio in un palazzetto gremito di tifosi avversari. Sono fiera, contenta e mi auguro il meglio per le sfide future”.

Il tabellino

Fenerbahce Opet Istanbul – Allianz Vero Volley Milano 3-1 (25-15; 26-28; 25-22; 25-23)

GOLDEN SET 11-15

Fenerbahce Opet Istanbul: Orge (L), Stysiak, Germen Korkmaz, Kalac 6, Diken 3, Fedorovtseva 25, Menezes 3, Boz, Fetisova 6, Drca 5, Vargas 29. Non entrate: , Eroglu, Boz, Erdem Dündar (L), Unal. All. Lavarini

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 15, Malual 1, Heyrman 4, Folie 7, Orro 2, Prandi 1, Rettke 3, Sylla 11, Egonu 35, Daalderop 1, Candi, Castillo (L). N.E. Pusic (L), Bajema. All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Benone VISAN (ROM), Alexandros MYLONAKIS (GRE)

Durata set: 23′, 30′, 26′, 28′, 16′ ; Tot: 2h03′

Spettatori: 7000

Fenerbahce Opet Istanbul : battute vincenti 14, battute sbagliate 15, muri 6, errori 23, attacco 43%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 20, muri 14, errori 35, attacco 48%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Burhan Felek Voleybol Salonu