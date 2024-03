Champions, l'Allianz Vero Volley a caccia di una storica finale

La storia è, se non ad un passo, molto vicina e l'imperativo è non inciampare sul più bello. Il 3-0 inflitto all'Allianz Cluod mette l'Allianz Vero Volley Milano in posizione di vantaggio in questa serie di semifinale, ma tutto l'ambiente è conscio del fatto che domani ad Istanbul ci sarà ancora da soffrire.

Domani alle rosa, per accedere all'ultimo atto della Champions League (l'avversaria sarà la vincente tra Eczacibasi e Conegliano, in campo mercoledì, con quest'ultima che si è imposta per 3-2), sarà sufficiente aggiudicarsi due set, ma il Fenerbahce è un osso duro e sicuramente venderà cara la pelle. Le altre combinazioni sono le seguenti: una vittoria con qualsiasi risultato promuoverebbe le milanesi, una sconfitta 3-0 o 3-1 rimanderebbe il verdetto al golden set.

La formazione allenata da Marco Gaspari può contare su una Paola Egonu in grande spolvero. L'opposto di Milano è della nazionale è la capocannoniera della Champions con 164 punti. Non trascurabile anche il grande apporto difensivo della centrale USA Dana Rettke; ben 27 i muri vincenti realizzati in questa stagione.

Squadre in campo alle ore 18 ora italiana in un ambiente che si preannuncia davvero molto caldo, come è normale quando si gioca in Turchia.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – FENERBAHCE OPET ISTANBUL

Palleggiatrici: DRCA, ÜNAL

Centrali: EROGLU, KALAÇ, ERDEM DÜNDAR, FETISOVA

Schiacciatrici: STYSIAK, CETIN, DIKEN, FEDOROVTSEVA, MENEZES OLIVEIRA DE SOUZA , BOZ, VARGAS

Liberi: ÖRGE, GERMEN KORKMAZ

Allenatore: LAVARINI

PRECEDENTI IN CEV CHAMPIONS LEAGUE

Andata dei Quarti di Finale CEV Champions League: Allianz Vero Volley Milano – Fenerbahce Opet Istanbul 3-0 (25-21; 27-25; 25-20)

LE EX DELLA GARA

Magdalena Stysiak – 2021/2022, 2022/2023

La vigilia del coach

Tocca di consueto a Marco Gaspari la presentazione del match: "Quella di domani, per noi, è come se fosse una finale secca, in cui non possiamo troppo pensare al risultato della partita d’andata. Ci aspettiamo di affrontare una squadra che avrà voglia di rivalsa e che può contare su battitori di livello assoluto. Cercheranno di aggredirci da subito al servizio e noi dovremo fare lo stesso, visto che il nostro muro-difesa ha funzionato quando la loro palleggiatrice si è dovuta spostare da rete. Ci aspetta una gara lunga, in cui dovremo concentrarci su un set alla volta. Il passato ci ha dimostrato che la gara d’andata conta fino a un certo punto; ci deve essere la massima concentrazione e la voglia di sacrificarsi da parte di tutti. Dovremo avere tanto coraggio, come nella gara d’andata".