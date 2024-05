Champions, l'Allianz Vero Volley Milano in campo per la storia

La mente degli sportivi, almeno una parte di essa, è già proiettata agli impegni delle nazionali, ma prima c'è un appendice non da poco per quanto riguarda i club.

Domani ad Antalya (Turchia) va in scena la finale della Champions League, che metterà di fronte la Prosecco Doc Imoco Conegliano, desiderosa di tornare sul tetto d'Europa dopo tre anni, e l'Allianz Vero Volley Milano, a caccia della sua prima volta. Sarà dunque uno scontro tutto italiano, con le rosa che hanno di certo di più da perdere essendosi rese protagoniste almeno fino ad ora di una stagione inferiore alle attese.

Le venete, si sa, sono una corazzata e fino a questo momento hanno vinto tutti i trofei assegnati sul suolo italiano e vogliono un poker strepitoso, le ragazze di Marco Gaspari, reduci dalla prematura uscita dalla lotta scudetto, vogliono sfatare un tabù e si affidano in particolar modo su sulla solidità della sua correlazione muro-difesa, con la centrale americana Dana Rettke al terzo posto per muri vincenti in stagione (27), dietro solamente a Jovana Kocić (45) e Ana Carolina da Silva (28), contando tutte le fasi della manifestazione.

Lo Spor Salonu, impianto della città turca che ospiterà l'evento più atteso dell'anno, è pronto ad aprire le porte e ad accendere i riflettori: vincerà chi avrà più fame.

Tutto quel che c'è da sapere sulla finale

LE AVVERSARIE | A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Dopo una stagione fino a questo momento perfetta, culminata con la conquista del settimo scudetto, le Pantere affrontano l'ultimo atto della massima competizione continentale per la quinta volta nella loro storia. I precedenti vedono il team di coach Santarelli sconfitto in tre delle ultime quattro finali disputate. Infatti, dopo la vittoria nella stagione 2020/21 (3-2 contro il VakifBank Istanbul a Verona), hanno terminato seconde nel 2016/17, 2018/19 e 2021/22. L'A.Carraro Imoco punterà a entrare nel ristretto club delle squadre ad aver alzato più di una volta il trofeo, che conta tra i suoi membri il VakifBank Istanbul (6), Volley Bergamo (4), RC Cannes (2) e la Colussi Sirio Perugia (2). Curiosamente, assieme al VakifBank Istanbul, Conegliano è la squadra ad aver perso il maggior numero di finali di Champions League, ma le venete possono contare su una striscia di 10 vittorie consecutive in questa stagione, inclusa quella per 3-2 con l'Eczacibasi Dynavit Istanbul nella gara d'andata delle Semifinali.

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici: BUGG, WOLOSZ

Centrali: SQUARCINI, DE KRUIJF, LUBIAN, FAHR

Schiacciatrici: PLUMMER, ROBINSON-COOK, GENNARI, LANIER, HAAK, PIANI

Liberi: DE GENNARO, BARDARO

Allenatore: SANTARELLI

STATISTICHE

Le gialloblu hanno fatto meglio delle milanesi al servizio, con 2,05 ace a set contro 1,22, mentre a muro prevale nettamente l’Allianz Vero Volley con 3,56 block vincenti a set contro 2,26. Più sfumata la differenza negli altri fondamentali: in ricezione 26% per Milano e 24% per Conegliano, in attacco 47% per l’Imoco e 45% per le lombarde. A livello individuale Isabelle Haak è la seconda miglior realizzatrice dietro Boskovic, con 221 punti (6,14 a set), e Paola Egonu la terza con 199 (media di 5,53); a muro Dana Rettke, pur partendo spesso dalla panchina, è terza in assoluto con 27 block vincenti (0,93 a set), Robin De Kruijf ottava con 22, e sono ben piazzate anche Egonu e Heyrman (21 a testa). Al servizio si distingue ancora Haak, quarta con 18 ace (0,5 a set), mentre Egonu è settima con 14 (0,39).

PRECEDENTI IN CEV CHAMPIONS LEAGUE

2 (2 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 0 successi Allianz Vero Volley Milano)

CURIOSITA'

Sarà la quarta finale tutta italiana di Champions League femminile, dopo quelle tra Edison Volley

Modena contro la Caposud Reggio Calabria del 2000/01 (3-0 a Nizhny Tagil), Volley BERGAMO contro

Asystel NOVARA nel 2004/05 (3-0 a Tenerife) e Igor Gorgonzola Novara contro Conegliano nel 2018/19 (3-1 a Berlino).

EX

PER CONEGLIANO

Paola Egonu nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Raphaela Folie nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Myriam Sylla nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

PER MILANO

Alessia Gennari nel 2021/2022; Kathryn Plummer nel 2019/2020; Federica Squarcini nel 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014

Le impressioni della vigilia

Coach Marco Gaspari sa di giocarsi molto: "Prima di iniziare a parlare della Finale non posso non pensare al percorso fatto negli ultimi anni e penso che la società abbia fatto qualcosa di straordinario. Dopo aver vinto la CEV Cup tre anni fa, ora siamo qui ad Antalya per giocarci la Super Final. Sia noi che Conegliano, abbiamo messo alle nostre spalle squadre importanti come Fenerbahce ed Eczacibasi tra le altre per essere qui. Un traguardo importantissimo, ma non possiamo accontentarci di essere arrivati alla Finale. Ovviamente è importante, perché siamo qui a giocarci il titolo di Campione d'Europa, però credo che il cambio di mentalità debba passare per queste partite, per iniziare a vincere. Dall'altra parte della rete abbiamo una squadra che, assieme al VakifBank, ha vinto tanto, con un roster importante e un allenatore che ha fatto giocare la squadra alla perfezione. Dobbiamo pensare a concentrarci bene, conoscendo i punti di forza e sapendo che dobbiamo sfruttare le occasioni a nostra disposizione. Le ultime Finali Scudetto lo hanno dimostrato, ma noi dobbiamo essere molto determinati perché siamo qua per fare il miglior gioco e portare a casa la Coppa".

Capitan Alessia Orro attende con trepidazione di scendere in campo: "Domani sarà innegabilmente la partita più importante della stagione. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane e, uscendo prima del tempo dai Playoff, abbiamo avuto un mese di allenamenti pesanti per rifinire tutte le sfumature tecniche e tattiche. Sicuramente metteremo in campo la voglia di riscatto per la stagione vissuta: cercheremo di far bene, giocando insieme ai massimi livelli".