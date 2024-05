Pallavolo femminile, l'Allianz Vero Volley Milano chiamata nuovamente a leccarsi le ferite

L'Allianz Vero Volley Milano, per la terza stagione di fila, va in vacanza con molto rammarico. Certo, la crescita è evidente e sotto gli occhi di tutti, continua a mancare l'acuto finale. Malgrado la società non stia certo a guardare in fatto di investimenti.

Il successo manca dal 2021 e questo non può ovviamente far piacere, così non possono rendere contenti le tre finali perse in questo 2023/24, per di più contro il medesimo avversario, abile a trovare sempre la via d'uscita nelle situazioni difficili.

Coach Marco Gaspari commenta così il verdetto del campo:

"Una partita difficile da commentare; siamo arrivati ad Antalya con la voglia di cambiare un po' l'inerzia dei risultati, anche se sapevamo di giocare contro la squadra più forte d'Europa. venivamo da tre settimane di lavoro intenso e il primo set è specchio del poco ritmo che avevamo. La squadra ha avuto la lucidità di tornare a giocarsela punto a punto. Non è stata una partita bellissima, ricca di errori e imprecisioni, in cui - come già detto -, è stata una gara a sbagliare meno possibile. Mi spiace perché da una parte è stata lo specchio della Finale di Coppa Italia, ma non siamo riusciti a rimettere in campo la determinazione vista nel quarto gioco. E' stata una stagione difficile, con tre Finali perse con Conegliano, a cui rivolgo i complimenti perché ha dimostrato di essere la più forte. Dobbiamo capire che ci siamo avvicinati tanto, ma sarà importante nel futuro analizzare questa stagione per essere ancora protagonisti".

Le parole delle protagoniste sul campo

Questo invece il pensiero di capitan Alessia Orro: "Non è stata una partita bellissima, dove nonostante l'altalena di risultati, Conegliano è riuscita a spuntarla al tie-break dove sono state più decisive. A fare la differenza è stata la gestione degli errori nei momenti decisivi; entrambe le squadre hanno avuto momenti di alti e bassi, come un po' è successo per tutto l'anno. Dopo l'eliminazione in Campionato, era un mese che non giocavamo e non avevamo molto ritmo gara, mentre loro erano un po' stanche dai Playoff: situazioni che non hanno contribuito a rendere più spettacolare il match".