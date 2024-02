Champions League, l'Allianz Vero Volley Milano espugna Lodz e vede la semifinale

Dopo aver perso in modo beffardo la Coppa Italia l'Allianz Vero Volley Milano contava sul palcoscenico europeo per tornare a brillare. Missione compiuta e alla grande: la squadra di Marco Gaspari ha messo un mattone importante per il passaggio ai quarti di finale andando a vincere in Polonia contro il ŁKS Commercecon Łódź con il risultato di 3-1. Ciò significa che in vista del ritorno in programma tra una settimana all'Allianz Cloud basterà aggiudicarsi due set per ottenere la matematica certezza del passaggio del turno.

La partita è stata condotta in buonissima parte dalle rosa, che hanno avuto solo qualche passaggio a vuoto nel secondo set, salvo poi riprendere in mano le redini del gioco chiudendo la pratica senza troppi affanni.

Meritevole dell'MVP è risultata Alessia Orro, capace con la sua regia sapiente ed incisiva di mandare in doppia cifra ben quattro compagne di squadra, oltre a mettere a segno 3 punti individuali. Top scorer per Milano Rettke con 16 punti, doppia cifra anche per Sylla ed Egonu, entrambe a quota 14, oltre che Heyrman (12).

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Bajema, Rettke-Heyrman come centrali e Pusic libero.

Le rosa lavorano bene al centro con Heyrman e Rettke (2-5). e prendono successivamente il largo con Egonu e Bajema (9-15). Diuof prova a rispondere (14-17), ma Egonu lo fa altrettanto bene con due precise diagonali (14-20). Sarà l'opposto stesso, maglia numero 18, a chiudere il primo set sul 18-25.

Sembra tutto facile ma non sarà proprio così. Le polacche ripartono bene (4-2) per poi venire riprese dall'ace di Sylla (4-4). Lodz allunga nuovamente (9-6) costringendo Gaspari a richiedere la sospensione. Milano è imprecisa in ricezione e le padrone di casa volano sul 14-9. La forbice non viene ridotta e il LKS dapprima va sul 20-13, poi chiude sul 25-14.

Milano non vuole lasciarsi scappare l'occasione e riparte alla grande con una Sylla efficacissima a muro (3-9). Lodz prova a rientrare (8-12), ma invano perchè il terzo set alla fine non avrà storia (16-22). A chiudere ci pensa ancora Sylla (18-25).

Centrali ancora protagoniste in avvio di quarto set: muro di Heyrman e primo tempo di Rettke per lo 0-2. Quest'ultima sfrutta anche un invito a nozze di Orro ed è 1-5. E' ancora il muro a fare la differenza (1-11), e il parziale permette alle italiane di compensare qualche calo fisiologico di concentrazione (6-12). Un'arma importante è il servizio, che fa danni con Cazaute, segue l'attacco di Heyrman per l'8-17. Le rosa portano a termine il loro compito con la parallela di Egonu (14-25).

I commenti dei protagonisti

Il libero Teodora Pusic analizza così la prestazione della sua squadra: "Prima di tutto devo ammettere che è stato bello giocare in questa atmosfera. Noi abbiamo aperto il match molto bene, invece, nel secondo parziale loro hanno spinto pareggiando la partita, trascinate anche dal pubblico. Alla fine, però, abbiamo messo in mostra la nostra forza conquistando una vittoria molto importante per noi".

Il tabellino

ŁKS Commercecon Łódź – Allianz Vero Volley Milano 1-3 (18-25; 25-14; 18-25; 14-25)

ŁKS Commercecon Łódź: Gryka 10, Dudek 2, Maj-Edwardt (L), Witkowska 7, Diouf 22, Górecką, Hryshchuk 1, Ratzke 3, Francisco 8, Piasecka 3, Zaborowska. Non entrate: Alagierska, Drabek (L), Stefanik. All. Chiappini

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 4, Heyrman 12, Orro 3, Prandi, Pusic (L), Rettke 16, Bajema 3, Sylla 14, Egonu 14 N.E. Malual, Folie, Daalderop, Candi, Castillo (L) All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Mykhaylo Medvid (UKR), Bogdan Laurentiu Stoica (ROM)

Durata set: 25′, 21′, 25′, 21′; Tot: 1h32′

ŁKS Commercecon Łódź: battute vincenti 5, battute sbagliate 12, muri 3, errori 23, attacco 38%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 3, battute sbagliate 9, muri 16, errori 33, attacco 37%

MVP: Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Łódź Sport Arena