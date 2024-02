Champions League, l'Allianz Vero Volley in Polonia per i quarti di finale

Dopo aver fallito l'ennesimo assalto ad un trofeo nazionale per l'Allianz Vero Volley Milano, purtroppo o per fortuna, è tempo di tornare nuovamente in campo. A due giorni dalla sfortunata finale con Conegliano le rosa saranno chiamate ad affrontare, per l'andata dei quarti di finale, le polacche del LKS Commercecon Lodz .

L'obbiettivo neanche a dirlo è quello di ottenere il risultato pieno per poi gestire con più serenità il discorso nel ritorno all'Allianz Cloud. Per farlo le rosa sono consapevoli di dover alzare il proprio livello di gioco spingendo forte al servizio e una correlazione muro-difesa solida, utile ad agevolare la fase break.

Fischio di inizio alle ore 18 di domani con diretta televisiva su DAZN.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ

Palleggiatrici RATZKE, ZABOROWSKA

Centrali GRYKA, WITKOWSKA, ALAGIERSKA, STEFANIK

Schiacciatrici DUDEK, DIOUF, GORECKA, DRÓŻDŻ, HRYSHCHUK, FRANCISCO, PIASECKA

Liberi MAJ-ERWARDT, KRAWCZYK

Allenatore CHIAPPETTI

PRECEDENTI

Nessuno

LE EX DELLA GARA

Nessuna

La vigilia dei protagonisti

Il capitano Alessia Orro già attende di tornare in campo: "Dobbiamo avere pazienza, voglia e carattere per rialzarci dopo la sconfitta in Coppa Italia. Abbiamo adesso un'altra partita molto importante: sarà fondamentale rimanere lucidi di testa e sfruttare tutte le energie che ci sono rimaste in corpo".

Conscio dell'importanza del momento anche il coach Marco Gaspari: "E' una partita importantissima. Bisogna resettare prima possibile questa due giorni di Coppa Italia, sia dal punto di vista fisico che quello mentale. Lodz è una squadra pericolosa, con attaccanti rapidi e una vecchia conoscenza del campionato italiano come Diouf. Dovremo cercare di limitare la palleggiatrice Witowska, brava a a far viaggiare in velocità la squadra e a innescare i centrali. Giocheremo in un palazzetto pieno, con un'atmosfera caldissima. Dovremo essere ordinati su cambio palla e allontanare più possibile dalla rete la loro palleggiatrice".