Champions, l'Allianz Vero Volley Milano sogna la finale con il 3-0 al Fenerbahce

Non è un mistero affermare che la stagione dell'Allianz Vero Volley Milano è condotta su un'altalena. Che però stavolta le ha riservato una serata a dir poco esaltante.

Le rosa hanno iniziato la corsa alla finalissima della Champions League come meglio non potevano, battendo con il massimo scarto nel match di andata della semifinale, disputato in un Allianz Cluod ribollente di entusiasmo, il Fenerbahce, squadra assai temuta alla vigilia e capace nella scorsa stagione di travolgere nientemeno che Conegliano.

A decidere la sfida è stato il muro, risultato vincente in ben 11 occasioni; anche il servizio si è fatto sentire, con 4 palloni scagliati dai nove metri che hanno trovato il campo avversario.

Tra le singole va segnalata invece la prestazione di Helena Cazaute, MVP con 11 punti e tante giocate importanti nei momenti decisivi della sfida. Top scorer del match Paola Egonu, autrice di 22 punti, ben supportata da Raphaela Folie che ha chiuso con 16 punti di cui 3 ace e ben 8 muri.

Il 3-0 rifilato alle turche consente alle ragazze di Marco Gaspari di guardare al ritorno, in programma tra una settimana ad Istanbul, con rinnovata fiducia. Per accedere all'ultimo atto sarà sufficiente aggiudicarsi due set, regolamento alla mano. Prima però c'è da pensare alla lotta per il secondo posto in campionato e all'anticipo di sabato contro Firenze, sempre all'Allianz Cloud (ore 17).

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Cazaute, Rettke-Folie come centrali e Castillo libero.

Rosa subito determinate in avvio con la coppia Folie - Rettke (4-1). Controbreak turco per il 5-7, ma Cazaute si dimostra particolarmente incisiva e sigla il riaggancio (10-10). Fedorovtseva non vuole essere da meno e riporta il Fener sull'11-13; la reazione milanese è incredibile e con un parziale di 4-0 si passa sul 15-13. Anche il servizio si dimostra più efficace e il gap si allarga fino al 17-13. Il vantaggio viene gestito in modo ottimale e a dare il vantaggio alle italiane è una battuta errara di Fedorovtseva (25-21).

Il team di Lavarini non vuole abbandonare troppo presto il proscenio e con Vargas, il pericolo numero uno, è più determinato al rientro in campo (1-4), ma non sa che deve fare i conti con la determinazione feroce delle padrone di casa, che vanno al pareggio con Cazaute (6-6). Il sorpasso arriva con il mani out di Egonu (9-7). L'ex coach di Novara comanda il time out e le sue giocatrici ne escono trasformate: il turno al servizio di Fedorovtseva ribalta tutto (12-14). Ancora Egonu si dimostra mai doma e consente a Milano di impattare di nuovo (17-17). Fedorovtseva è sempre in agguato dai nove metri (19-20), ma le rosa riescono in qualche modo a tenere con il muro di Folie (22-23); si va ai vantaggi, risolti dal muro di Folie e dall'attacco di Cazaute (27-25).

Folie è la protagonista assoluta dell'inizio della terza frazione con due aces in fila (5-2). Egonu dapprima tiene a bada la reazione del Fener (10-9), poi trova l'importante mani out del 19-17. Ma lo è ancora di più la parallela di Sylla, che le rosa sul 22-17. Folie mura e costruisce ben sei match point per Milano (24-18); le turche ne annullano due, ma non il terzo. Finisce 25-20 e l'impianto milanese può scoppiare di felicità.

I commenti dei protagonisti

Non poteva chiedere di meglio il coach Marco Gaspari: "E’ andata come l’avevamo preparata contro una squadra che ha delle qualità immense. Siamo stati bravi a non perderci nei momenti in cui loro spingevano al servizio. E’ stata una prestazione di squadra, mi sono piaciute molto la coesione e la disciplina che abbiamo messo in campo. Anche quando siamo stati sotto non ho mai visto le ragazze perdersi. Non abbiamo ancora fatto niente, ma è chiaro che è stato il risultato migliore possibile. E’ un risultato che conterà se ci permetterà di entrare in campo ancora più agguerrite e decise nella sfida di ritorno".

Decisivo è risultato l'apporto di Raphaela Folie: "E’ stata una partita molto tirata. Abbiamo fatto bene quello che avevamo studiato, muro e difesa per esempio. Ci serviva, perché ultimamente non stavamo facendo benissimo e oggi è arrivata una risposta da parte di tutte. Si vedeva che funzionava tutto ed eravamo in campo l’una per l’altra. Siamo state brave e ci siamo meritate questa vittoria".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Fenerbahce Opet Istanbul 3-0 (25-21; 27-25; 25-20)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 11, Malual, Folie 16, Orro 2, Rettke 4, Bajema, Sylla 7, Egonu 22, Candi, Castillo (L) N.E. Heyrman, Prandi, Pusic (L), Daalderop All. Gaspari

Fenerbahce Opet Istanbul: Orge (L), Stysiak, Germen Korkmaz, Kalac 3, Diken 4, Fedorovtseva 17, Menezes 1, Fetisova 6, Drca 2, Unal, Vargas 14. Non entrate: Eroglu, Boz (L). All. Lavarini

NOTE

Arbitri: Helena Geldof (Ned), Fabrice Collados (Fra)

Durata set: 26', 32', 28'; Tot: 1h26'

Spettatori: 4367

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 10, muri 11, errori 19, attacco 51%

Fenerbahce Opet Istanbul : battute vincenti 6, battute sbagliate 6, muri 3, errori 15, attacco 41%

MVP: Helena Cazaute (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud - Milano