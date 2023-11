Chiuse le indagini sulla morte di Julia Ituma: per i magistrati turchi fu suicidio

Sono passati quasi sette mesi dalla terribile notte tra il 12 e 13 aprile quando la pallavolista Julia Ituma perse la vita a Istanbul dopo essere precipitata dal sesto piano di un albergo con cui soggiornava con la propria squadra, l’Igor Gorgonzola Novara. La notizia ha scosso non solo il mondo dello sport, visto che la la promettente atlete milanese aveva appena 18 anni, ora ci sono degli aggiornamenti sulla vicenda. Secondo i magistrati turchi che hanno indagato sul caso, fu suicidio a causa di una “crisi mentale” di cui soffriva l’opposto di origini nigeriane.

Julia si trovava in quell’hotel insieme alle compagne dopo aver disputato un match di Champions League: a rendere ancora più sconvolgente la storia ci hanno pensato le immagini della videosorveglianza che hanno mostrato Ituma passeggiare nel corridoio dell’albergo e poi accovacciarsi mentre controllava il telefono poco prima del gesto estremo. Non sarebbe emersa alcuna istigazione al suicidio e l’unico dato di fatto rimane il presunto messaggio inviato dalla pallavolista sulla chat di squadra, un semplice “arrivederci”.

In base a quanto riferito dai medici che hanno condotto l’autopsia, la giovane è morta a causa di lesioni corporee, emorragia cerebrale, fratture pelviche ed emorragie interne dovute a danni agli organi interni. Classe 2004, lo scorso 8 ottobre Julia Ituma avrebbe compiuto 19 anni. Cresciuta nella formazione federale del Club Italia, era approdata proprio la scorsa stagione in A1 dopo aver accettato l’offerta di Novara. La sua carriera, da molti paragonata promettente come quella di Paola Egonu, è terminata però prima ancora di decollare definitivamente.