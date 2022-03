Club Italia Crai, la delusione di coach Mencarelli: "Ci siamo complicati la vita da soli"

Ennesimo sali e scendi stagionale per il Club Italia Crai che dopo aver battuto tutte le prime tre in classifica del girone B, perde in casa per 1-3 contro l’Egea Pvt Modica fanalino di coda. Ottima partita delle siciliane, che sorprendono un Club Italia troppo dismesso dopo il primo set vinto, avendo la meglio nelle altre tre frazioni. Punti importanti in vista della post season e un brutto stop per le Azzurrine, che dovranno cercare di rifarsi nell’ultimo match stagionale in casa di Montecchio.

Queste le parole di un deluso Mencarelli: “Se guardiamo la storia dell’ultimo periodo abbiamo vinto contro la prima, la seconda e la terza della classifica, mentre tutti gli scontri diretti sono andati come oggi. Le partite che dovevamo vincere, se volevamo sognare, metterci in una condizione migliore, non sono andate come dovevano. Il problema però non è non centrare un risultato, ma piuttosto non raggiungere la capacità di giocare al nostro livello e giocare la nostra pallavolo. Ogni tanto è la squadra avversaria che ci aggredisce e ci impedisce di giocare, ma oggi non è accaduto nemmeno questo. Ci siamo complicati molto la vita da soli”.