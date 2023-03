Volley femminile. Il Club Italia parteciperà al prossimo campionato di Serie B1

Si sono conclusi i lavori del Consiglio Federale, riunitosi nel capoluogo ligure nelle giornate del 23 e 24 marzo. In apertura dei lavori l’assessore allo Sport della regione Liguria Simona Ferro e il presidente del CR Fipav locale Anna Del Vigo hanno portato i propri saluti. Il presidente Giuseppe Manfredi ha poi ribadito la volontà di portare una delle nazionali maggiori a Genova, sperando che nei prossimi anni sia disponibile un impianto di gioco idoneo.

Il numero uno federale si è soffermato sull’importanza di far sentire la vicinanza del Consiglio alla periferia e per questo motivo, quando vi sarà occasione come accaduto nei giorni scorsi e nel recente passato, le riunioni del massimo organo federale saranno organizzate sul territorio nazionale. Manfredi ha chiuso il suo intervento, aggiornando su diversi temi il CF, per poi passare la parola a Pietro Bruno Cattaneo, presidente di Fipav Servizi, che ha relazionato sull’attività della società e sui prossimi lavori in programma al Centro Pavesi. Sempre in merito alla Fipav Servizi è seguito l’intervento dell’amministratore delegato Vincenzo Parrinello.

In base alla relazione del direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli è stato deciso che nella prossima stagione il Club Italia parteciperà al campionato di B1, partendo con un nuovo percorso di lavoro. Nella Pool Salvezza dell’A2, la formazione delle Azzurrine occupa attualmente il decimo posto in classifica con 13 punti all’attivo. La quinta piazza che garantirebbe la permanenza nella categoria dista ben 13 lunghezze, un’impresa ormai praticamente impossibile.