Club Italia: la Serie B1 è davvero la dimensione giusta per le Azzurrine?

Quasi un anno esatto: il prossimo 29 marzo saranno esattamente 12 mesi da quando è stato scelto che il Club Italia avrebbe partecipato al campionato di B1 femminile, in base a quanto riferito dal direttore tecnico del settore giovanile, Marco Mencarelli. Dopo diversi anni di Serie A, dunque, le Azzurrine sono tornate a cimentarsi con la terza categoria nazionale e l’obiettivo dichiarato è stato quello di avviare un nuovo percorso di lavoro. Qualche domanda, a due sole giornate dalla fine del girone d’andata, sorge però spontanea. In particolare, questa dimensione è quella giusta per una formazione tanto giovane? Il dubbio è lecito dopo aver approfondito il raggruppamento in cui lo stesso Club Italia è stato inserito in questa stagione.

Nel girone A, infatti, le Azzurrine occupano il penultimo posto in classifica con 7 punti all’attivo, frutto di 2 vittorie e 8 sconfitte. Di sicuro ci sono tutte le attenuanti del caso e il tecnico Michele Fanni è una scelta di comprovata esperienza, però il bilancio non può essere giudicato come soddisfacente. Si stanno mettendo in mostra diversi talenti che fanno già parte delle Nazionali giovanili, come ad esempio Giorgia Amoruso, Ludovica Tosini e Arianna Bovolenta, però forse ci si sarebbe aspettati qualche guizzo in più.

D’altronde, il Club Italia è vicino al suo trentesimo anno di attività. Si tratta di un progetto che rappresenta un fiore all’occhiello per la Federazione Italiana Pallavolo. Nel corso del tempo sono stati raggiunti tanti ed importanti risultati sia in termini sportivi che formativi. Tra l’altro, il progetto federale nel corso del tempo ha assunto la veste di programma di formazione tecnica individualizzato, programma di identificazione e specializzazione per il ruolo (in funzione del quale ciascuna giocatrice manifesta specifiche attitudini) e programma di sviluppo della componente organico/muscolare.

Nel 2024 bisognerà capire come identificarlo di preciso e i reali obiettivi da raggiungere. Sabato 16 dicembre la squadra terminerà la propria annata sportiva con la trasferta in Piemonte sul campo di Volpiano, poi il nuovo anno si aprirà con la gara interna con Moncalieri (avversario che ha gli stessi punti delle Azzurrine). Si avrà così un quadro più chiaro e i ragionamenti cominceranno ad assumere contorni maggiormente definiti.