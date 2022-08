Volley femminile. Il Club Italia si prepara ad affrontare un nuovo campionato di A2

Al via la nuova stagione del Club Italia che anche quest’anno prenderà parte al Campionato di A2. La formazione federale, che anche in questa stagione sarà guidata dal tecnico Marco Mencarelli, è stata inserita nel Girone A e affronterà Valsabbina Millenium Brescia, Itas Trentino, Lpm Bam Mondovì, Futura Giovani Busto Arsizio, Tecnoteam Albese Volley Como, Picco Lecco, Volley Hermaea Olbia, Emilbronzo 2000 Montale, Bsc Materials Sassuolo, Esperia Cremona e Chromavis Eco DB Offanengo.

Il calendario, ufficializzato oggi dalla lega Pallavolo serie A Femminile, prevede un esordio in trasferta per le azzurrine che il 23 ottobre scenderanno in campo a Olbia. In questa stagione il roster del Club Italia sarà composto da 15 atlete selezionate tra i migliori talenti del volley giovanile italiano. Il gruppo sarà composto da sette ragazze che hanno già vestito la maglia della formazione federale nella passata stagione: Noemi Despaigne (Chieri 76 Volleyball), Aurora Micheletti (Pallavolo Gorle), Viola Passaro e Dominika Giuliani (Imoco Volley), Manuela Ribechi (Pallavolo Scandicci), Nausica Acciarri (Azzurra Volley Firenze) e Lisa Esposito (Volleyrò CDP Roma).

Completano la squadra 8 nuovi elementi: Virginia Adriano (Chieri 76 Volleyball), Ilaria Batte (Volleyrò CDP Roma), Arianna Gambini (Sc. Pallavolo Anderlini Modena), Nicole Modesti (Pro Victoria Pallavolo), Giulia Viscioni (Pallavolo Scandicci), Giorgia Amoruso (Busnago Volleyball Team), Caterina Peroni (Cus Brescia) e Maia Carlotta Monaco (Alsenese Pallavolo). Lo staff sarà composto da Marco Mencarelli (primo allenatore), Michele Fanni (secondo allenatore), Giancarlo Chirichella (assistente allenatore), Federico Ballerio (medico), Virginia Braghieri (fisioterapista), Tommaso Magnani (preparatore atletico), Lorenzo Abbiati (scoutman) e Andrea Croce (team manager).

L’attività del Club Italia prenderà il via ufficialmente il 29 agosto al Centro Pavesi Fipav di Milano che dal 2011 ospita la formazione federale, un luogo privilegiato dove le atlete possono contare su una struttura qualificata e attrezzata per svolgere le proprie attività quotidiane, allenarsi e giocare le partite casalinghe. L’obiettivo principale della stagione sarà ancora quello di continuare a permettere la migliore crescita tecnica e fisica delle atlete. Il progetto del Club Italia rappresenta infatti l’ideale anello di congiunzione tra la fine dell’attività giovanile e il posizionamento ad alto livello.