Club Italia, i tecnici italiani incontrano coach Marco Mencarelli

La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto una nuova iniziativa valida come “Corso di Aggiornamento Nazionale” per la stagione 2021/22 rivolta ai tecnici di ogni ordine e grado. Il direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli, dopo la giornata di formazione svoltasi mercoledì 18 maggio a Porto Sant’Elpidio (provincia di Fermo), incontrerà i tecnici italiani l’8 giugno a Trento presso la Palestra del Campus Universitario Sambà Polis.

All’iniziativa promossa dal Settore Formazione della FIPAV possono partecipare anche altri tesserati interessati in qualità di uditori. I corsi si svolgeranno in modalità in presenza. I protocolli antiCOVID saranno applicati in base alla normativa di riferimento al momento dello svolgimento del corso. Mencarelli ha guidato quest’anno il Club Italia Crai nel difficile campionato di A2, terminato con il quarto posto nella Pool Salvezza.