Coach Uma ancora biancorosso: la Focol Legnano si tiene stretto il suo condottiero

Il veliero Fo.Co.L Legnano resta sotto il comando attento e vigile di coach Luigi Uma, per una stagione 2022/2023 scoppiettante come quelle a cui lui stesso ha abituato.

Artefice di due promozioni dalla C alla B1, per poi centrare al primo colpo i playoff per la Serie A, coach Uma rinnova quindi il proprio rapporto con il club in cui è arrivato nel 2019, andando dunque a vestire i colori biancorossi per il quarto anno consecutivo: un legame duraturo che ha portato importanti frutti.

"Continuare il progetto a Legnano e sentire la fiducia della società mi rende felice - ci spiega coach Uma - perché so che mi aspetta un altro anno di divertimento, emozioni, serenità e anche tante soddisfazioni". "In questi tre anni sono arrivati numerosi successi: siamo cresciuti insieme e sono sicuro che continueremo a crescere ancora".

"Legnano - prosegue - mi offre ogni anno stimoli diversi che per un allenatore come me sono fondamentali. Ho già in mente delle metodologie nuove per allenare le ragazze che comporranno la squadra della prossima stagione. Inoltre sono contento di continuare a lavorare con lo staff con cui si è instaurato un rapporto di fiducia e di stima reciproca". E ancora: "Non vedo l'ora di mettermi alla prova la prossima stagione con il mio obiettivo personale di superare il risultato di quest'anno, a buon intenditor poche parole".

Naturale proseguire sullo stesso percorso fin qui tracciato, costellato di vittorie e soddisfazioni, con una crescita netta da parte di tutto il collettivo, con Luigi Uma in panchina che ha ancora l'entusiasmo e la voglia di crescere insieme alle "sue" coccinelle.