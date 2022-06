Le coccinelle della Focol si tengono stretta capitan Cavaleri

Valentina Cavaleri sarà ancora la capitana della Focol Legnano. È arrivato il comunicato ufficiale da parte della società milanese che conferma la sua coccinella numero uno e lo fa con estremo entusiasmo.

Ecco le parole della società:

Ha vestito per la prima volta la maglia della Fo.Co.L dodici anni fa e, senza sosta, ha scalato le varie categorie fino a guidare la prima squadra come Capitana, guadagnandosi promozioni su promozioni, con le sue braccia al cielo in segno di vittoria, ad ogni punto, ad ogni successo.

Per questo siamo orgogliosi di avere ancora con noi, per la stagione 2022/2023, la nostra schiacciatrice numero 13, Valentina Cavaleri, che incarna così bene la filosofia biancorossa.

Una gran fetta di vita trascorsa a Legnano ma, come ci dice lei stessa, ogni anno è sempre una nuova sfida: “Dodici anni alla Fo.Co.L sono ormai davvero tanti ma il motivo per cui non ho mai pensato di cambiare squadra è che qui ho sempre trovato nuovi stimoli, obiettivi e soddisfazioni”.

“La stagione appena conclusa è stata un successo comunque sia andata, ci siamo giocate a testa alta i playoff per la serie A da neopromosse ed è stata una bellissima soddisfazione”. “Per la prossima stagione - conclude - non possiamo che avere l'obiettivo di alzare ancor più l'asticella e sognare la serie A”.