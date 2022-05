Coccinelle on fire per gara2 a Offanengo

L'1-3 subito dalle Coccinelle in Gara1 di semifinale playoff è ormai archiviato, al PalaCoim Cavaleri e compagne scenderanno dunque in campo per ottenere il massimo risultato, perché l'obiettivo, da settembre ad oggi, è sempre stato quello del successo.

Chi raggiungerà Palau, nel frattempo sconfitta al primo turno da Picco Lecco, nella finalissima che aggiudicherà il passaggio in A2?

Poco più di 24 ore e lo scopriremo.

“Il risultato dell'andata ci obbliga a dare il tutto per tutto - afferma Massimo Venegoni, vicepresidente della Fo.Co.L -, senza la possibilità di concedere nulla alle avversarie: questo presupposto ci garantisce quindi una sfida spettacolare fra due squadre forti e determinate".



"Il gruppo ha lavorato duramente in settimana per migliorarsi in alcuni punti focali e sono sicuro che sabato sera, a Offanengo, applicheranno quanto imparato in palestra".



"Già in altre occasioni le ragazze, nella stagione regolare, hanno saputo far tesoro di determinate situazioni, ribaltando poi risultati negativi rimediati all'andata, penso alle partite contro Volpiano e Palau, vinte poi meritatamente al ritorno, per cui posso solo dire che la vittoria resta alla nostra portata, nulla è già compromesso”.

“Non dico che abbiamo cancellato il match d'andata, prendiamo la vittoria ma ora ripartiamo come da un punto zero - afferma coach Bolzoni, di Offanengo -, concentrandoci sul match successivo, ossia il ritorno di sabato senza pensare troppo a cos'è successo a Legnano. Ci aspetta una partita difficile, Legnano ha confermato di essere una buona squadra e non ha nulla da perdere; non mi aspetto che voglia uscire di scena senza giocarsi le ultime chance. Sarà una sfida molto tosta dal punto di vista mentale e vincerà la squadra che riuscirà a stare maggiormente dentro la partita. In questo momento della stagione, l'unico obiettivo è il risultato”.

Regolamento: per qualificarsi al turno successivo, per Offanengo basta vincere almeno due set, mentre Legnano deve cogliere un successo per 3-0 o 3-1, per prolungare l'incontro al Golden Set.