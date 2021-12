Le coccinelle tornano a casa, per la 9^ giornata arriva Bra

Per il nono turno di campionato la Fo.Co.L Legnano attende al PalaVolley le piemontesi della Libellula Bra: un lieto ritorno a casa per le Coccinelle, dopo due sfide lontane dalle mura amiche in cui hanno raccolto 5 punti, frutto del 3-0 a Novate e del 3-2 a Biella, nello scontro diretto contro la Virtus che ha visto le biancorosse nostrane prevalere dopo un match giocato senza esclusione di colpi da parte di entrambe le squadre.

Bra occupa attualmente la sesta casella in classifica, dietro alla stessa Biella di 3 punti e con una sola lunghezza di vantaggio su Parella Torino.

Il cammino delle ospiti fin qui le ha viste trionfare per quattro volte, con altrettante sconfitte, due maturate in casa, due in trasferta.

Il momento attuale vede arrivare Bra alla sfida di Legnano con due successi per 3-0 di fila, uno ad Acqui Terme, seguito da quello più recente, in Piemonte, su Orago.

L'introduzione al match di Martina Brogliato e Irene Mazzaro.

Martina Brogliato: “Sabato scorso è andata benissimo nei primi due set, poi abbiamo avuto un po' un black out nel terzo e quarto set, che può capitare contro squadre del genere, mentre la nostra forza è stata il quinto, dove siamo venute fuori bene, abbiamo mostrato una grande unione di gruppo, forza mentale, fisica, se vogliamo possiamo fare grandi cose. Prendere due punti a Biella è un po' oro colato, quindi va bene così. Torniamo in casa con i nostri tifosi, che ci seguono ovunque, un pubblico così ti carica”.

Irene Mazzaro: “Dopo Biella si è subito tornati a pensare alla prossima partita, la pausa dura giusto la domenica. Giocare in casa ci darà quella spinta in più, perché tutti si creano la fortezza casalinga e il PalaVolley è la nostra”.