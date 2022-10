Concreta, solida, implacabile: la Pro Patria Milano debutta alla grande in B1

Buona, anzi ottima la prima! La Pro Patria Milano di coach Gigi Brugnone supera agevolmente il primo ostacolo della nuova stagione in B1. Mai in discussione il 3-0 inflitto al Busnago Visette Volley, squadra giovane e dalle ottime potenzialità. Capitan Trabucchi e compagne disputano una partita concreta, pungenti in attacco, solide a muro e reattive in difesa.

Partenza velocissima (4-0 e 6-1) della Pro che mette subito in chiaro la propria intenzione di non concedere nulla costringendo Davide Delmati – il coach ospite – al time-out. La “sospensione” non ferma la corsa della Bracco che anzi aumenta progressivamente il vantaggio fino al 25-15 finale. Busnago resiste nei primi punti del secondo set ma la differenza di valori e di esperienza emerge ben presto nuovamente tanto che anche il punteggio finale (25-16) ricalca quello del parziale di apertura.

Più combattuta la terza frazione con le giovani di Busnago Visette che restano in scia alle milanesi rimontando i due-tre mini-break che le padrone di casa avevano costruito. Nel finale però la Bracco fa ancora una volta pesare la maggior caratura tecnica e la maggior esperienza per chiudere definitivamente in conti sul 25-19. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA MILANO-BUSNAGO VISETTE 3-0 (25-15, 25-16, 25-19)

PRO PATRIA: Merati, Trabucchi, Giacomini, De Ambrogi, Bilamour, Poser, Mazzi, Villa, Badaracco, Venturini, Visconti, Mandotti, Brunelli, Sollazzo. All. Brugnone

BUSNAGO: Filippi, Gasparetti, Barzago, Moroni, Carera, Cogliati, Danesi, Ravarini, Napolitano, Lionello, Fenzio, Pasotto, Garavaglia. All. Delmati